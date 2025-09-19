ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Психично болен съсед на жертвата e задържан за убийството край Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:22 / 19.09.2025Коментари (0)1906
© Plovdiv24.bg
Около 15:40 в петък, 19 септември, на телефон 112 е постъпила информация за 55-годишен мъж от село Белащица, който е открит мъртъв в дома си, съобщи пресцентърът на МВР-Пловдив.

При първоначалния оглед по тялото му са установени порезни рани.

В резултат на последвалите действия на служители от Първо районно управление е задържан 47-годишен съсед на жертвата. Според първоначалните данни той страда от психично заболяване.

Местопроизшествието е запазено, а по случая е започнато досъдебно производство под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пловдив.

Разследването продължава.


Още по темата: общо новини по темата: 1
19.09.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Ужас в село до Пловдив, мъж е убит в дома си
22:52 / 19.09.2025
Голям пожар край Пловдив
21:31 / 19.09.2025
Четвърта внучка за един от най-добрите пловдивски гинеколози
20:02 / 19.09.2025
Със серия от инициативи в "Южен" отбелязаха Европейската седмица ...
19:08 / 19.09.2025
В Пловдив арестуваха двама шофьори
17:21 / 19.09.2025
Министерството на отбраната даде зелена светлина за прехвърляне н...
17:01 / 19.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Димитър Рачков!
Честито на Димитър Рачков!
08:02 / 18.09.2025
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
14:46 / 18.09.2025
В петък сутринта ще е много студено
В петък сутринта ще е много студено
12:36 / 18.09.2025
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а 22 септември
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а 22 септември
09:00 / 19.09.2025
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у нас през последните години
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у нас през последните години
09:41 / 19.09.2025
Вулджев: Пълно фискално малоумие е автоматичното фиксиране на заплати
Вулджев: Пълно фискално малоумие е автоматичното фиксиране на заплати
10:01 / 18.09.2025
Арестуваха шофьор на булевард в Пловдив и двойно дрогирана дама зад волана
Арестуваха шофьор на булевард в Пловдив и двойно дрогирана дама зад волана
20:11 / 18.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ужас в село до Пловдив, мъж е убит в дома си
България в еврозоната
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: