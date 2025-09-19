ЗАРЕЖДАНЕ...
|Психично болен съсед на жертвата e задържан за убийството край Пловдив
При първоначалния оглед по тялото му са установени порезни рани.
В резултат на последвалите действия на служители от Първо районно управление е задържан 47-годишен съсед на жертвата. Според първоначалните данни той страда от психично заболяване.
Местопроизшествието е запазено, а по случая е започнато досъдебно производство под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пловдив.
Разследването продължава.
