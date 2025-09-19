Психично болен съсед на жертвата e задържан за убийството край Пловдив

© Plovdiv24.bg Около 15:40 в петък, 19 септември, на телефон 112 е постъпила информация за 55-годишен мъж от село Белащица, който е открит мъртъв в дома си, съобщи пресцентърът на МВР-Пловдив.



При първоначалния оглед по тялото му са установени порезни рани.



В резултат на последвалите действия на служители от Първо районно управление е задържан 47-годишен съсед на жертвата. Според първоначалните данни той страда от психично заболяване.



Местопроизшествието е запазено, а по случая е започнато досъдебно производство под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пловдив.



Разследването продължава.