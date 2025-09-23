© Plovdiv24.bg Йордан Пиронков, обвинен в убийството на свой съсед в село Белащица, застана пред Окръжния съд в Пловдив днес, предаде репортер на Plovdiv24.bg от съдебната зала.



Той е неработещ, неосъждан и със средно образование. Прокуратурата поиска за него постоянен арест, като заяви, че на този етап има достатъчно основания да се счита, че именно той е извършил престъплението.



По данни от разследването Пиронков сам е признал пред полицейския патрул, че е убил съседа си Георги Неделчев, и е завел униформените до мястото на престъплението, а именно дома на жертвата. Според свидетелските показания на майката и дъщеря му той е бил целият в кръв, от която са взети проби за експертизи. Окончателните резултати все още не са готови заради краткия срок.



Аутопсията показва, че смъртта на пострадалия е настъпила вследствие на кръвозагуба от множество рани. Обвинението твърди, че убийството е извършено с особена жестокост. За такова престъпление законът предвижда от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен без право на замяна.



Защитата оспорва квалификацията "умишлено убийство с особена жестокост“ и твърди, че не са изяснени всички обстоятелства по случая. Според адвоката му Пиронков страда от доказано психично заболяване, диагностицирано още през 2014 г., и към момента състоянието му е критично. Те настояват съдът да вземе предвид, че обвиняемият има трудов договор, грижи се за майка си и живеят заедно. Защитата поиска по-лека мярка и принудително настаняване в психиатрично заведение за изследване и лечение.



"Няма преки очевидци и не е ясно дали клиентът ми не е действал при условията на неизбежна отбрана. Не е изследвано и обстоятелството дали пострадалото лице действително е извършило изнасилване, поради което подсъдимият е отишъл в дома му. Това е предизвикало състояние на афект у него. Когато е влязъл, е бил нападнат, последвала е схватка и се е стигнало до трагедията, без да е искал или планирал това“, каза адвокат Калпакчиев, защитник на обвиняемия.



"Без да е искал, той е причинил смърт на пострадалия", допълни защитата.



Прокуратурата от своя страна заяви, че към момента няма съдебнопсихиатрична експертиза от вещи лица и че твърдението за посегателство срещу Пиронков от страна на жертвата е отречено от собствената му майка и дъщеря. Майката на Пиронков е почистила окървавените дрехи, обувки и нож, които той е използвал.



Йордан Пиронков каза пред съда: "Искам да се лекувам.“



Съдът обяви, че обвиняемият е нанесъл умишлено смъртоносни удари на Георги Неделчев с особена жестокост. Допълни, че Георги е нанесъл 30 прободни рани с нож в областта на лицето, шията, гръдния кош, корема и горните крайници на жертвата.



Според съда липсват данни Пиронков да се е намирал в особено психическо състояние както сега, така и по време на деянието. Съдът остави Пиронков за постоянно в ареста. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване.



