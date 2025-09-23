ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Кървавата баня край Пловдив: 30 прободни рани с нож в лицето, шията, гръдния кош, корема и горните крайници на жертвата
Той е неработещ, неосъждан и със средно образование. Прокуратурата поиска за него постоянен арест, като заяви, че на този етап има достатъчно основания да се счита, че именно той е извършил престъплението.
По данни от разследването Пиронков сам е признал пред полицейския патрул, че е убил съседа си Георги Неделчев, и е завел униформените до мястото на престъплението, а именно дома на жертвата. Според свидетелските показания на майката и дъщеря му той е бил целият в кръв, от която са взети проби за експертизи. Окончателните резултати все още не са готови заради краткия срок.
Аутопсията показва, че смъртта на пострадалия е настъпила вследствие на кръвозагуба от множество рани. Обвинението твърди, че убийството е извършено с особена жестокост. За такова престъпление законът предвижда от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен без право на замяна.
Защитата оспорва квалификацията "умишлено убийство с особена жестокост“ и твърди, че не са изяснени всички обстоятелства по случая. Според адвоката му Пиронков страда от доказано психично заболяване, диагностицирано още през 2014 г., и към момента състоянието му е критично. Те настояват съдът да вземе предвид, че обвиняемият има трудов договор, грижи се за майка си и живеят заедно. Защитата поиска по-лека мярка и принудително настаняване в психиатрично заведение за изследване и лечение.
"Няма преки очевидци и не е ясно дали клиентът ми не е действал при условията на неизбежна отбрана. Не е изследвано и обстоятелството дали пострадалото лице действително е извършило изнасилване, поради което подсъдимият е отишъл в дома му. Това е предизвикало състояние на афект у него. Когато е влязъл, е бил нападнат, последвала е схватка и се е стигнало до трагедията, без да е искал или планирал това“, каза адвокат Калпакчиев, защитник на обвиняемия.
"Без да е искал, той е причинил смърт на пострадалия", допълни защитата.
Прокуратурата от своя страна заяви, че към момента няма съдебнопсихиатрична експертиза от вещи лица и че твърдението за посегателство срещу Пиронков от страна на жертвата е отречено от собствената му майка и дъщеря. Майката на Пиронков е почистила окървавените дрехи, обувки и нож, които той е използвал.
Йордан Пиронков каза пред съда: "Искам да се лекувам.“
Съдът обяви, че обвиняемият е нанесъл умишлено смъртоносни удари на Георги Неделчев с особена жестокост. Допълни, че Георги е нанесъл 30 прободни рани с нож в областта на лицето, шията, гръдния кош, корема и горните крайници на жертвата.
Според съда липсват данни Пиронков да се е намирал в особено психическо състояние както сега, така и по време на деянието. Съдът остави Пиронков за постоянно в ареста. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3
|
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
factotum_1967
СИСТЕМАТА НИ УБИВА!
преди 47 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Убийството в пловдивски парк е извършено много жестоко и пред дец...
14:14 / 23.09.2025
Докараха окован криминалния тип, арестуван за убийството в Пловди...
13:44 / 23.09.2025
Пловдив става златната столица на България
13:22 / 23.09.2025
Големи компании в Пловдив предлагат работа на хора с и без опит
11:54 / 23.09.2025
Пробивът под Централна гара поскъпна с 10 милиона
11:38 / 23.09.2025
"Кукленско шосе" е готово
10:25 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS