|Този е задържаният за убийството в Белащица
На 19 септември около 15:40 ч. на телефон 112 е постъпила информация, че 55-годишен жител на село Белащица е намерен починал в дома си, а при първоначалния оглед по тялото му са установени порезни рани.
При последвалите действия от служители на Първо РУ като заподозрян за нападението е задържан 47-годишен съсед на жертвата. По първоначални данни той страда от психично заболяване.
