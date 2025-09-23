© Plovdiv24.bg Окръжният съд в Пловдив решава каква мярка за неотклонение да наложи на 47-годишния Йордан Пиронков от Белащица, арестуван за убийството на свой 55-годишен съсед, предава репортер на Plovdiv24.bg.



На 19 септември около 15:40 ч. на телефон 112 е постъпила информация, че 55-годишен жител на село Белащица е намерен починал в дома си, а при първоначалния оглед по тялото му са установени порезни рани.



При последвалите действия от служители на Първо РУ като заподозрян за нападението е задържан 47-годишен съсед на жертвата. По първоначални данни той страда от психично заболяване.



