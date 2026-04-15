Иван Динев - Устата и Владо Димов се събират на концерт в Пловдив, който ще се състои в сряда от 18:00 часа на Гребната база. Той се организира от кандидатите за народни представители от пловдивската листа на "Прогресивна България".

Очакват ви любими хитове, енергично шоу и силно сценично присъствие, които ще превърнат вечерта в истински празник. Към програмата ще се присъедини и фолклорен ансамбъл "Седенчица", който ще внесе автентичен български дух с традиционни танци и изпълнения.

Организаторите канят всички жители и гости на града да се включат в музикалната вечер с вход свободен. Съберете приятели и семейство и елате да се забавляваме заедно!

Точната локация е до Кулата на Гребната база.