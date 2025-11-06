ИЗПРАТИ НОВИНА
Установиха кой хвърли бутилката по вратаря на Ботев Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:53
© Plovdiv24.bg
След активна проверка служителите на реда в Пловдив установиха самоличността на извършителя на противообществена проява, довела до извънредно прекъсване на дербито между отборите на ПФК "Локомотив“ и ПФК "Ботев“ на 1 ноември.

Припомняме, че се наложи незабавна полицейска намеса, след като зрител удари с хвърлена бутилка вратаря на гостуващия отбор. След обстоен преглед на видеозаписите, разпити на свидетели и последвалите оперативни и издирвателни действия вчера 39-годишният мъж е бил отведен в Пето РУ, снети са му обяснения.

В рамките на днешния ден преписката е внесена в Районен съд – Пловдив за произнасяне по компетентност по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия.



Забрана доживот да ходи на мачове, за който прави подобни мизерии на стадионите. Двойният аешин ще се види веднага. 1912 паразити целят футболисти с димки…. хванати и наказани?
0
 
 
Разгеле. Айде, дано другия път някой друг да не опропасти мача ни ....
0
 
 
"39-годишният мъж" !? Всичко друго, но не и мъж.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

