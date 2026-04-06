Днес Plovdiv24.bg дава възможност на своите читатели да видят как върви ремонтът по улица "Цанко Дюстабанов". Кадрите са заснети от дрон, а реконструкцията засяга и пространството между Пловдивския университет и Техническия университет. Старият асфалт по улицата е премахнат и предстои ново асфалтиране, което се подготвя в момента.

Ремонтните дейности обхващат зоните около двата университета, като включват обновяване на пространствата около тях, пешеходните зони, тротоарите и пътните настилки и озеленяване на района. Ремонтира се и част от ул. "Цанко Дюстабанов" в участъка от ул. "Авксентий Велешки" до ул. "Цар Асен I". Освен това ще бъде обновена техническата инфраструктура в обсега на проекта.

Предвижда се и асфалтиране на участъци, които ще поемат трафика при стартиране на дейностите по ул. "Иван Вазов" евентуално през втората половина на годината. Ремонтът на ул. "Цанко Дюстабанов" в участъка от ул. "Авксентий Велешки" до автогара "Юг" ще се извършва на по-късен етап, тъй като улицата е гранична за Тютюневия град, за чието реновиране има отделен проект.

След приключване на работата около двата университета е планирано да се реновират и пешеходните пространства по бул. "Цар Борис III Обединител" в отсечката от бул. "Христо Ботев" до ул. "Гладстон".

Заради рехабилитацията на ул. "Цанко Дюстабанов“ живущите на улицата с пропуски за паркиране могат да оставят колите си и на съседните улици. Това съобщи преди време директорът на ОП "Паркиране и репатриране“ Ненко Калакунов.

"По време на реконструкцията 36-мата пловдивчани, които имат пропуски, могат да спират и на свободните места на улиците "Кръстьо Пастухов“, "Цар Асен“, "Г. М. Димитров“ и "Булаир“, допълни Калакунов.

По думите му, докато трае рехабилитацията на ул. "Цанко Дюстабанов“, пропуските им ще важат и за останалите 4 улици и хората няма да бъдат санкционирани, ако паркират автомобилите си там.