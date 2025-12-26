© Plovdiv24.bg Катастрофа между джип и лека кола е станала тази сутрин, съобщи читател на Plovdiv24.bg. Пътнотранспортното произшествие е възникнало в район "Южен".



Инцидентът се е случил на бул. "Никола Вапцаров" и ул. "Стефан Стамболов" между джип "Мерцедес" и комби "Мерцедес". На място е имало и патрулка на полицията.



От удара комбито е отишло на тротоара.



