|Ученик на великия Борис Христов провежда майсторски клас в Пловдив
Симеон Симеонов е завършил Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров“ – София, а след това специализира в Рим – интерпретация при великия Борис Христов и вокално майсторство при проф. Йоланда Маньони.
Неговият богат репертоар обхваща световната класика и духовната музика на Учителя Беинса Дуно, изпълнявана в сътрудничество с пианиста и аранжора Петър Ганев.
Сградата на Пловдивското певческо дружество "Ангел Букорещлиев“ се намира в подножието на Сахат тепе (Данов хълм) – едно от най-емблематичните и красиви места в центъра на Пловдив. Тук, сред старинната атмосфера и гледка към часовниковата кула, се помещава домът на първия български светски хор, създаден през 1896 г. Днес това е живо средище на музика и духовност, където традицията среща съвремието и гласовете на Пловдив продължават да звучат, благодарение на основния ремонт, който бе завършен миналата година по това време.
Този майсторски клас не е предназначен само за професионалисти, а за всички, които обичат да пеят от сърце. За хора, които усещат музиката като път към вътрешна светлина и хармония. Нужно е не образование, а желание и откритост към изкуството и духовното звучене на гласа, казва Симеонов.
"Този майсторски клас е възможност за всеки, който обича пеенето и духовната музика, да се докосне до изкуството на големите традиции и да черпи вдъхновение от един истински носител на българската вокална школа", разказа Илиян Тиганев диригентът на ППД Ангел Букорещлиев.
Входът е свободен. Събитието е част от културния календар на града.
