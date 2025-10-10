ИЗПРАТИ НОВИНА
Ученик на великия Борис Христов провежда майсторски клас в Пловдив
Автор: Цвети Тончева 16:20
©
Пловдивското певческо дружество "Ангел Букорещлиев“ кани всички пловдивчани и любители на музиката на вдъхновяваща среща с един изключителен артист и педагог – Симеон Симеонов, тенор - ученик на великия Борис Христов, съобщи за "Фокус" дирегентът Илиян Тиганев. Майсторският клас ще се проведе утре - 11 октомври, от 11:00 часа в сградата на ППД "Ангел Букорещлиев“ – Сахат тепе, Пловдив.

Симеон Симеонов е завършил Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров“ – София, а след това специализира в Рим – интерпретация при великия Борис Христов и вокално майсторство при проф. Йоланда Маньони.

Неговият богат репертоар обхваща световната класика и духовната музика на Учителя Беинса Дуно, изпълнявана в сътрудничество с пианиста и аранжора Петър Ганев.

Сградата на Пловдивското певческо дружество "Ангел Букорещлиев“ се намира в подножието на Сахат тепе (Данов хълм) – едно от най-емблематичните и красиви места в центъра на Пловдив. Тук, сред старинната атмосфера и гледка към часовниковата кула, се помещава домът на първия български светски хор, създаден през 1896 г. Днес това е живо средище на музика и духовност, където традицията среща съвремието и гласовете на Пловдив продължават да звучат, благодарение на основния ремонт, който бе завършен миналата година по това време.

Този майсторски клас не е предназначен само за професионалисти, а за всички, които обичат да пеят от сърце. За хора, които усещат музиката като път към вътрешна светлина и хармония. Нужно е не образование, а желание и откритост към изкуството и духовното звучене на гласа, казва Симеонов.

"Този майсторски клас е възможност за всеки, който обича пеенето и духовната музика, да се докосне до изкуството на големите традиции и да черпи вдъхновение от един истински носител на българската вокална школа", разказа Илиян Тиганев диригентът на ППД Ангел Букорещлиев.









