Днес в Пловдив започнаха честванията по повод 150 години от избухването на Априлското въстание. В 10.30 часа от площад "Съединение“ стартира шествие, в което участват ученици от пловдивските училища ОУ "Душо Хаджидеков“, ОУ "Кочо Честименски“ и ОУ "Васил Петлешков“, преподаватели, официални лица и членове на Пловдивски общински комитет "Васил Левски“, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Шествието стигна до паметната плоча в подлеза на бившата аптека "Марица“, която е направена в памет на 254 българи, намерили своята мъченическа смърт в затвора "Таш капия“.

В 11.15 ч. учениците ще посетят паметната плоча на Братя Свещарови до Джумая джамия. Там е отбелязана датата 22 април 1876 г., когато недалеч от мястото - на старата "Узун чаршия", пламват дюкяните на Кочо Честименски и братя Свещарови – членове на Революционния комитет в града, събитие послужило като сигнал за обявяване на Априлското въстание в гр. Пловдив.

По-късно ученици от Основно училище "Васил Петлешков“ ще представят литературно-музикална композиция с драматизация до паметника на героя Васил Петлешков в Цар Симеоновата градина. В нея ще прозвучат откъси от "Записки по българските въстания“, посветени на делото на Васил Петлешков. Ще бъде изпълнен химнът на училището и чрез художествено превъплъщение ще оживее образът на самия Петлешков.

В 12.30 часа в Цар Симеоновата градина комитет "Родолюбие“ пресъздава с реконструкция-възстановка събитието "Съставяне на таен революционен комитет в Пловдив и обявяване на Априлското въстание.