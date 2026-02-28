Дванадесетокласниците от професионалната гимназия по туризъм “Проф. д-р Асен Златаров" с вълнение и благодарност поканиха своя класен ръководител на своя бал – шумно, красиво, като незабравимо начало на новия им път.Те се обърнаха към своя любим учител с думите:Уважаеми г-н Златанов, днес не просто празнуваме края на един етап – днес празнуваме всички уроци, спомени, усмивки и трудности, които изминахме заедно. Благодарим Ви, че бяхте нашата опора, нашият пример и човекът, който ни учеше не само на знания, но и на ценности.Благодарим Ви за търпението в трудните моменти, за подкрепата, когато имахме нужда от нея, и за вярата, която ни давахте всеки ден. Вие не бяхте просто наш класен ръководител – Вие бяхте нашият водач.Пожелаваме Ви здраве, вдъхновение и още много випуски, които да носят в сърцата си същата признателност, каквато носим ние днес. Ще Ви помним винаги. С уважение и обич, Вашите 12г!