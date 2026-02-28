ЗАРЕЖДАНЕ...
Ученици разпънаха червения килим за своя класен, запалиха димки и специален надпис
Те се обърнаха към своя любим учител с думите:
Уважаеми г-н Златанов, днес не просто празнуваме края на един етап – днес празнуваме всички уроци, спомени, усмивки и трудности, които изминахме заедно. Благодарим Ви, че бяхте нашата опора, нашият пример и човекът, който ни учеше не само на знания, но и на ценности.
Благодарим Ви за търпението в трудните моменти, за подкрепата, когато имахме нужда от нея, и за вярата, която ни давахте всеки ден. Вие не бяхте просто наш класен ръководител – Вие бяхте нашият водач.
Пожелаваме Ви здраве, вдъхновение и още много випуски, които да носят в сърцата си същата признателност, каквато носим ние днес. Ще Ви помним винаги. С уважение и обич, Вашите 12г!
