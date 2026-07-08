Абсолютно безобразие! Това не е нормално! Нека да си карат моторите, но кому е необходима цялата тази демонстрация и целият този шум? Така пловдивчанин коментира пред Plovdiv24.bg поведението на пътя на голяма част от мотористите в Пловдив. Човекът е категоричен - по големите булеварди в града ни, дори след 23,00 часа, положението е едно и също всяка вечер - високи скорости, форсиране на моторите и страшен шум.

МВР наскоро анонсира мерки срещу шумните мотористи

Отчитайки голямата сериозност на проблема с възникване на тежки катастрофи с жертви с участие на мощни мотоциклети, ОДМВР – Пловдив създава организация за идентифициране, превантивно наблюдение и въздействие спрямо някои водачи, известни с рисковото си поведение и грубо нарушаване на ЗДвП.

Данните за собственици на над 5000 двуколесни моторни превозни средства са разпределени по териториален принцип на тринадесетте районни управления и след внимателна преценка и анализ някои от водачите ще бъдат поставени под специално наблюдение и контрол в рамките на законоустановените правомощия на полицейските органи.