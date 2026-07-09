Сериозен риск за пешеходци и колоездачи дебне на едно от оживените места в пловдивския район "Тракия“. За това алармира читател на Plovdiv24.bg, който изпрати сигнал до медията ни с надеждата компетентните органи да вземат мерки преди да се е стигнало до инцидент.
Става въпрос за пешеходния светофар, разположен в близост до пощата и хипермаркет "Кауфланд“. Проблемът е, че устройството работи само в едната посока.
Риск за стотици пресичащи всеки ден
По думите на живеещите в района, съоръжението е повредено от повече от месец. Мястото е изключително натоварено, тъй като свързва жилищните зони с големи търговски обекти и обществени институции.
Гражданите настояват ОП "Организация и контрол на транспорта“ да извърши спешна проверка и да отстрани повредата в секцията, за да се възстанови безопасността на пътя.