ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Ученици от ЕГ "Иван Вазов" направиха дарение на УМБАЛ "Пловдив"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:30Коментари (0)248
©
виж галерията
В навечерието на коледните и новогодишни празници ученици от ЕГ "Иван Вазов" трогнаха малките пациенти и медиците  от Отделението по педиатрия на УМБАЛ "Пловдив". Възпитаниците на елитното училище направиха дарение от 2500 лева на здравното звено, където се лекуват болни деца.

"Средствата са събрани от традиционния коледен благотворителен базар, който  се организира от ученическия парламент в нашата гимназия. Чрез  него всяка година се подкрепят различни каузи, а децата сами решават, на кого да се помогне", заяви Пламена Живкова- педагогически съветник в ЕГ "Иван Вазов".

Тя добави, че коледният благотворителен базар продължава три дни, като в него се включат ученици, учители, членове на непедагогическия персонал  на училището и родители. На специални щандове децата предлагат създадени от тях хранителни продукти и сувенири, а през тази година е имало и фото будка, в която желаещите са можели да се снимат с коледни шапки.

"Учениците решиха да направят дарение на детското отделение на УМБАЛ "Пловдив", тъй като е близо до училището и наши възпитаници често  получават помощ от лекарите  на болницата", добави Пламена Живкова.

Началникът на Отделението по педиатрия д-р Анеса Георгиева остана трогната от милия жест.

"Искам да изкажа своята гореща благодарност за това решение на учениците. Няма по благородно и трогателно  деца да дарят на други деца", заяви развълнувана д-р Георгиева.


Още по темата: общо новини по темата: 182
24.12.2025 »
24.12.2025 »
24.12.2025 »
24.12.2025 »
24.12.2025 »
24.12.2025 »
предишна страница [ 1/31 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивски съд пусна под домашен арест търсен от Франция участник...
19:30 / 24.12.2025
Нови кошчета за отпадъци ще има по Главната на Пловдив
19:15 / 24.12.2025
Заради валежите: Затварят кръстовище в Пловдив
18:00 / 24.12.2025
Пловдивчанин: Вярвам в Дядо Коледа, защото портфейлът ми олеква
14:25 / 24.12.2025
Заредете се с търпение, опашките са големи
13:08 / 24.12.2025
Мутра с джип измисли как да спести два лева за паркинг
08:51 / 24.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
10:12 / 23.12.2025
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
20:20 / 22.12.2025
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
14:43 / 23.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
12:12 / 23.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Искаме 47 милиона лева за Южен обходен колектор
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: