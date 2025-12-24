ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ученици от ЕГ "Иван Вазов" направиха дарение на УМБАЛ "Пловдив"
"Средствата са събрани от традиционния коледен благотворителен базар, който се организира от ученическия парламент в нашата гимназия. Чрез него всяка година се подкрепят различни каузи, а децата сами решават, на кого да се помогне", заяви Пламена Живкова- педагогически съветник в ЕГ "Иван Вазов".
Тя добави, че коледният благотворителен базар продължава три дни, като в него се включат ученици, учители, членове на непедагогическия персонал на училището и родители. На специални щандове децата предлагат създадени от тях хранителни продукти и сувенири, а през тази година е имало и фото будка, в която желаещите са можели да се снимат с коледни шапки.
"Учениците решиха да направят дарение на детското отделение на УМБАЛ "Пловдив", тъй като е близо до училището и наши възпитаници често получават помощ от лекарите на болницата", добави Пламена Живкова.
Началникът на Отделението по педиатрия д-р Анеса Георгиева остана трогната от милия жест.
"Искам да изкажа своята гореща благодарност за това решение на учениците. Няма по благородно и трогателно деца да дарят на други деца", заяви развълнувана д-р Георгиева.
