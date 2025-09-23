ЗАРЕЖДАНЕ...
|Участнички в Ергенът: В Пловдив всички са тежките милионери
По време последния епизод от новия сезон на "Eргенът: Любов в рая" участниците и участничките споделиха различни мнения за любимия на цяла България град.
Оказа се, че финансовото състояние на близнаците Куманови от Пловдив интересува не една и две дами в къщата.
Докато танцьорката Лили Естер и инфлуенсърката Анна - Шермин обсъждаха работата на момчетата, споделиха любопитни констатации за местното население.
"В Пловдив има доста готини мъже", каза Шермин.
От своя страна Лили отвърна:
"В Пловдив са най-големите богаташи. Всеки мъж е с тежки бизнеси, хотели. С които от Пловдив да съм имала отношение, са си били тежките милионери."
Разговорът за близнаците и родния им град продължи и след това в предаването, но в различна компания.
Едни от участниците Красимир се шегуваше с екранната си половинка Шермин, че след появата на близнаците тя е променила мнението си за Пловдив.
"Пловдив е отвратителен град, не знам си какво и идват тези близнаците и веднага им казваш - много хубав град", контрира Краси
Шермин не падна по гръб:
"Как ще кажа на град, който е бил европейска столица на културата, че е бил много смотан град. Казах че новата част, там където няма история, има места, на които нямат светофари."
Краси продължи да не е съгласен с Шермин и й каза, че ако нещо не й харесва, то е редно да го каже и заключи, че според него в Пловдив има много дупки по пътищата и е пълно с котки.
