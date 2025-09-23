Участнички в Ергенът: В Пловдив всички са тежките милионери

© Instagram Пловдивчани завладяха родния ефир и по този начин градът под тепетата стана повод за обсъждане.



По време последния епизод от новия сезон на "Eргенът: Любов в рая" участниците и участничките споделиха различни мнения за любимия на цяла България град.



Оказа се, че финансовото състояние на близнаците Куманови от Пловдив интересува не една и две дами в къщата.



Докато танцьорката Лили Естер и инфлуенсърката Анна - Шермин обсъждаха работата на момчетата, споделиха любопитни констатации за местното население.



"В Пловдив има доста готини мъже", каза Шермин.



От своя страна Лили отвърна:



"В Пловдив са най-големите богаташи. Всеки мъж е с тежки бизнеси, хотели. С които от Пловдив да съм имала отношение, са си били тежките милионери."



Разговорът за близнаците и родния им град продължи и след това в предаването, но в различна компания.



Едни от участниците Красимир се шегуваше с екранната си половинка Шермин, че след появата на близнаците тя е променила мнението си за Пловдив.



"Пловдив е отвратителен град, не знам си какво и идват тези близнаците и веднага им казваш - много хубав град", контрира Краси



Шермин не падна по гръб:



"Как ще кажа на град, който е бил европейска столица на културата, че е бил много смотан град. Казах че новата част, там където няма история, има места, на които нямат светофари."



Краси продължи да не е съгласен с Шермин и й каза, че ако нещо не й харесва, то е редно да го каже и заключи, че според него в Пловдив има много дупки по пътищата и е пълно с котки.