|Пловдивчани обръщат играта в "Ергенът"
Близнаците Атанас и Стефан Куманови, които са разтопили и разбили не едно и две женски сърца, са новите попълнения в любовното реалити.
В последния трейлър на предаването двамата пристъпват прага на предаването и веднага приковават женските погледи.
Куманови са 28 годишни и на този етап работят в сферата на IT сектора. В годините назад Атанас е бил футболист в ПФК Марица 1921, както и юноша на Ботев Пловдив.
Предстои да разберем какво ще се случва за напред.
