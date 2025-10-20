© Plovdiv24.bg виж галерията Общинската фондация "Пловдив 2019" вече стопанисва подлез "Археологически", след като Общинският съвет на града даде зелена светлина за това. В момента там текат ремонтни дейности, подменено е осветлението, а търговците са освободили магазинчетата, които досега се намираха там, предава Plovdiv24.bg.



Ето какво сподели по този повод още в средата на юли в интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" Кирил Велчев, директор на общинската фондация "Пловдив 2019":



Нашата амбиция е подлез "Археологически“ да стане един своеобразен център за култура, публични изкуства, той да бъде насочен към творческия сектор, към гражданите на града и с инструментите на културата той да стане едно доста по-притегателно място.



Имаме и амбицията да ситуираме и открита сцена на мястото на една черна стъклена сграда, която се намира в подлеза. Въобще предстои доста работа по подлез "Археологически“. Наша амбиция е още до края на тази календарна година да бъде пусната и една малка отворена покана за съдържание долу в подлеза.



Средствата, които ще инвестираме, са разписани в програмата. Срока, за който го взимаме, е за 5 години, като до 2 календарни години ние трябва да направим инвестиционни намерения в размер на до 370 000 лева. Те текат от датата на спечелването на конкурса. Общинският съвет вече утвърди конкурсната процедура, която Общинска фондация "Пловдив 2019“ спечели.



Реално, това, което ние си представяме и което сме коментирали, е, че на мястото на тази сграда, която е поставена върху римските зидове, може да се получи една прекрасна открита сцена, която да функционира постоянно и да бъде притегателно място за концерти, пърформънси и други.



Но все пак ние трябва да извървим този не къс път, свързан с всички съгласувателни режими, съгласно Закона, свързани с консервация и реставрация, за да може да се демонтира сградата и там да направим тази открита сцена. Като преди това ще започнат разни процесии, които са свързани с облагородяване на подлеза - допълнително осветление, видеонаблюдение и други такива. Много ни се иска подлеза да стане едно хубаво и светло място, което хората да харесват.