© виж галерията Районна прокуратура-Пловдив-Териториално отделение – Асеновград привлече като обвиняеми Т.Д., на 43 г., Ю.В., на 18 г., и Х.Т., на 48 г., за това, че на неустановена дата в периода от 04.07.2025 г. до 01.08.2025 г. в землището на с. Долнослав, обл. Пловдив, в съучастие като извършители, засяли и до 01.10.2025 г. отглеждали 51 броя растения от рода на конопа-канабис, в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила – престъпление от Наказателния кодекс.



Тримата са обвинени и за това, че на 01.10.2025 г. в землището на с. Долнослав, обл. Пловдив и в помещение в същото населено място, в съучастие като извършители, без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите държали високорисково наркотично вещество – марихуана /канабис/ с общо нето тегло 4 килограма – престъпление от Наказателния кодекс.



На 1 октомври 2025 г., около 19,40 часа, при проведена специализирана полицейска операция на полицейски служители в имот нива, намираща се покрай реката в землището на с. Долнослав, обл. Пловдив, били открити множество растения от рода на конопа-канабис. На мястото се намирали двама от обвиняемите, които полагали грижи за тях. В една от нивите имало засети растения от рода на конопа – 51 стръка канабис, както и зелена листна маса в чували, които били приготвени за транспортиране до помещение в с. Долнослав. Растенията били с височина около 3 метра, а около тях имало пръскачи, ножици за рязане и други инструменти. При извършено претърсване и изземване в помещение в селото, стопанисван от тримата мъже, са били открити и около 4 килограма зелена листна маса - марихуана.



Тримата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Днес, 3 октомври 2025 г., Районна прокуратура-Пловдив внесе искане в Районен съд-Асеновград за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо тях.