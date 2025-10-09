Пуснаха на свобода трима, отглеждали марихуана, единият се оказа ученик

© Plovdiv24.bg Окръжен съд Пловдив пусна на свобода трима задържани за притежание на голямо количество наркотици, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Х.Т, Т.Д, Ю.В са обвинени, че в периода от 04.07.2025 г. до 01.08.2025 г. в землището на с. Долнослав са засяли и до 01.10.2025 г. отглеждали 51 броя растения от рода на конопа-канабис.



На 01.10.2025 г. в землището на с. Долнослав, обл. Пловдив и в помещение в същото населено място, в съучастие като извършители, без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите държали високорисково наркотично вещество – марихуана /канабис/ с общо нето тегло 4 килограма.



Адвокатът на 18-годишния Ю.В Ерик Хайрябедян представи пред съда писмени доказателства за това, че клиентът му е ученик в 12 клас. Той е с отлични характеристични данни и с високи спортни постижения, както и чисто съдебно минало. Защитникът е категоричен, че момчето няма общо с престъпленията.



Ю.В е доведен син на 48-годишния Х.Т.



От своя страна защитникът на Х.Т и Т.Д адвокат Красимир Баков акцентира пред Окръжен съд Пловдив, че събраните до момента доказателства не могат да бъдат обосновка за авторството по отношение на всеки един.



По думите му към момента липсват данни какво е процентното съотношение на активното вещество тетрахидроканабинол. Според него двете обвинения са несъстоятелни.



Прокуратурата поиска постоянен арест за тримата мъже. След съвещание съдът отмени задържането на Х.Т и Т.Д и постанови парична гаранция за двамата. Те ще трябва да платят по 2500 лева. За 18-годишния Ю.В бе наложена мярка подписка.



Пред репортер на Plovdiv24.bg адвокат Красимир Баков сподели:



"Правилният прочит на доказателствата от страна на въззивния съд доведе до постановяването законосъобразен съдебен акт, с който бе отменено решението на Районен съд Асеновград. По настоящото досъдебно производство предстоят множество процесуално-следствени действия. Липсва необходимост от задържането на лицата, докато не се установи наличието или липсата на причастност към твърдяното от прокуратурата престъпно деяние".



Припомняме, че на на 1 октомври 2025 г., около 19,40 часа, при проведена специализирана полицейска операция на полицейски служители в имот нива, намираща се покрай реката в землището на с. Долнослав били открити множество растения от рода на конопа-канабис. На мястото се намирали двама от обвиняемите, които полагали грижи за тях. Растенията били с височина около 3 метра, а около тях имало пръскачи, ножици за рязане и други инструменти. марихуана.