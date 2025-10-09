ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пуснаха на свобода трима, отглеждали марихуана, единият се оказа ученик
Х.Т, Т.Д, Ю.В са обвинени, че в периода от 04.07.2025 г. до 01.08.2025 г. в землището на с. Долнослав са засяли и до 01.10.2025 г. отглеждали 51 броя растения от рода на конопа-канабис.
На 01.10.2025 г. в землището на с. Долнослав, обл. Пловдив и в помещение в същото населено място, в съучастие като извършители, без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите държали високорисково наркотично вещество – марихуана /канабис/ с общо нето тегло 4 килограма.
Адвокатът на 18-годишния Ю.В Ерик Хайрябедян представи пред съда писмени доказателства за това, че клиентът му е ученик в 12 клас. Той е с отлични характеристични данни и с високи спортни постижения, както и чисто съдебно минало. Защитникът е категоричен, че момчето няма общо с престъпленията.
Ю.В е доведен син на 48-годишния Х.Т.
От своя страна защитникът на Х.Т и Т.Д адвокат Красимир Баков акцентира пред Окръжен съд Пловдив, че събраните до момента доказателства не могат да бъдат обосновка за авторството по отношение на всеки един.
По думите му към момента липсват данни какво е процентното съотношение на активното вещество тетрахидроканабинол. Според него двете обвинения са несъстоятелни.
Прокуратурата поиска постоянен арест за тримата мъже. След съвещание съдът отмени задържането на Х.Т и Т.Д и постанови парична гаранция за двамата. Те ще трябва да платят по 2500 лева. За 18-годишния Ю.В бе наложена мярка подписка.
Пред репортер на Plovdiv24.bg адвокат Красимир Баков сподели:
"Правилният прочит на доказателствата от страна на въззивния съд доведе до постановяването законосъобразен съдебен акт, с който бе отменено решението на Районен съд Асеновград. По настоящото досъдебно производство предстоят множество процесуално-следствени действия. Липсва необходимост от задържането на лицата, докато не се установи наличието или липсата на причастност към твърдяното от прокуратурата престъпно деяние".
Припомняме, че на на 1 октомври 2025 г., около 19,40 часа, при проведена специализирана полицейска операция на полицейски служители в имот нива, намираща се покрай реката в землището на с. Долнослав били открити множество растения от рода на конопа-канабис. На мястото се намирали двама от обвиняемите, които полагали грижи за тях. Растенията били с височина около 3 метра, а около тях имало пръскачи, ножици за рязане и други инструменти. марихуана.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 1 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив и още два града е най-топло
15:47 / 09.10.2025
Недоволни родители и учители написаха писмо до кмета на Пловдив
14:35 / 09.10.2025
Иван, обвинен за смъртта на съсед, лично се обадил на 112
16:29 / 09.10.2025
Арести в Пловдив! Еротичен модел заработи 2 800 000 долара, други...
13:41 / 09.10.2025
Компании на лов за служители в Пловдив
12:55 / 09.10.2025
Диригентът на най-стария хор в България: Да пееш "Хубава си, моя ...
11:37 / 09.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:39 / 07.10.2025
Перлата на Мраморно море е новият хит сред българите
09:28 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS