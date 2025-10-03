ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Цяла плантация марихуана е разкрита от полицията в Пловдивско
С полицейска заповед са задържани трима мъже; иззети са над 50 канабисови стръка и 12 чувала със зелена листна маса. Специализираната операция е проведена в сряда като част от мерките за противодействие на производството и разпространението на наркотични вещества на територията на пловдивската дирекция на МВР.
В хода на действията в землището на с. Долнослав криминалисти от РУ-Асеновград открили множество насаждения от рода на конопа, в напреднал стадий на растеж. В момент на полагане на грижа и обиране на готова продукция са задържани двама пловдивчани - криминално проявен и осъждан мъж на 48 г. и негов помощник на 18 г.
Като съпричастен за незаконната дейност е арестуван и трети жител на областния град на 43 г., също с регистрации в полицията и присъди. При процесуално следствените действия под наблюдение на Районна прокуратура – Пловдив са иззети 51 канабисови растения с височина между 1.80 и 3 метра и 12 чувала със зелена листна маса, множество туби с различни видове тор и други веществени доказателства.
Материалите по образуваното производство за престъпление по НК са докладвани на наблюдаващия делото прокурор. Документиране на случая продължава, предстои експертна справка да установи точното количество иззета марихуана.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Прокуратурата разследва жестокия побой над пловдивчанин
17:22 / 03.10.2025
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
17:14 / 03.10.2025
Такси превози 1 кг фентанил от София до Пловдив
17:25 / 03.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
Възстановиха движението по проблемния участък в "Южен"
16:05 / 03.10.2025
Общински служителки отводняват подлез в Пловдив с метли
14:05 / 03.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Шофьорка: Благодаря на анонимния доброжелател!
17:35 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
17:40 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS