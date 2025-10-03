© виж галерията Плантация с марихуана е открита при спецакция на асеновградски полицаи



С полицейска заповед са задържани трима мъже; иззети са над 50 канабисови стръка и 12 чувала със зелена листна маса. Специализираната операция е проведена в сряда като част от мерките за противодействие на производството и разпространението на наркотични вещества на територията на пловдивската дирекция на МВР.



В хода на действията в землището на с. Долнослав криминалисти от РУ-Асеновград открили множество насаждения от рода на конопа, в напреднал стадий на растеж. В момент на полагане на грижа и обиране на готова продукция са задържани двама пловдивчани - криминално проявен и осъждан мъж на 48 г. и негов помощник на 18 г.



Като съпричастен за незаконната дейност е арестуван и трети жител на областния град на 43 г., също с регистрации в полицията и присъди. При процесуално следствените действия под наблюдение на Районна прокуратура – Пловдив са иззети 51 канабисови растения с височина между 1.80 и 3 метра и 12 чувала със зелена листна маса, множество туби с различни видове тор и други веществени доказателства.



Материалите по образуваното производство за престъпление по НК са докладвани на наблюдаващия делото прокурор. Документиране на случая продължава, предстои експертна справка да установи точното количество иззета марихуана.