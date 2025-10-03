ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Цяла плантация марихуана е разкрита от полицията в Пловдивско
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:50Коментари (0)257
©
виж галерията
Плантация с марихуана е открита при спецакция на асеновградски полицаи

С полицейска заповед са задържани трима мъже; иззети са над 50 канабисови стръка и 12 чувала със зелена листна маса. Специализираната операция е проведена в сряда като част от мерките за противодействие на производството и разпространението на наркотични вещества на територията на пловдивската дирекция на МВР.

В хода на действията в землището на с. Долнослав криминалисти от РУ-Асеновград открили множество насаждения от рода на конопа, в напреднал стадий на растеж. В момент на полагане на грижа и обиране на готова продукция са задържани двама пловдивчани - криминално проявен и осъждан мъж на 48 г. и негов помощник на 18 г. 

Като съпричастен за незаконната дейност е арестуван и трети жител на областния град на 43 г., също с регистрации в полицията и присъди. При процесуално следствените действия под наблюдение на Районна прокуратура – Пловдив са иззети 51 канабисови растения с височина между 1.80 и 3 метра и 12 чувала със зелена листна маса, множество туби с различни видове тор и други веществени доказателства.

Материалите по образуваното производство за престъпление по НК са докладвани на наблюдаващия делото прокурор. Документиране на случая продължава, предстои експертна справка да установи точното количество иззета марихуана.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Прокуратурата разследва жестокия побой над пловдивчанин
17:22 / 03.10.2025
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
17:14 / 03.10.2025
Такси превози 1 кг фентанил от София до Пловдив
17:25 / 03.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
Възстановиха движението по проблемния участък в "Южен"
16:05 / 03.10.2025
Общински служителки отводняват подлез в Пловдив с метли
14:05 / 03.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Днес става на 50. Никой не знае имената й, а само псевдонима, измислен от Слави Трифонов
Днес става на 50. Никой не знае имената й, а само псевдонима, измислен от Слави Трифонов
09:09 / 02.10.2025
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Шофьорка: Благодаря на анонимния доброжелател!
Шофьорка: Благодаря на анонимния доброжелател!
17:35 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
17:40 / 02.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Закупуване на самолети F-16
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: