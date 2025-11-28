Трима министри идват в Пловдив

© Plovdiv24.bg Среща, посветена на развитието на общините в Южна България, ще се състои в Дома на културата "Борис Христов“ в Пловдив днес.



Сред участниците се очаква да бъдат вицепремиерът Томислав Дончев и министрите на транспорта и на правосъдието Гроздан Караджов и Георги Георгиев.



Ще участват също кметове и общински съветници, както и представители на бизнеса.