Този е гръцкият гражданин, сътворил невиждания екшън на Скобелева майка в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:15
© Plovdiv24.bg
В Пловдив днес ще гледат мярката на гръцкия гражданин, който сътвори безумен екшън на пътен възел Скобелева майка в Пловдив преди дни, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Преди минути той бе доведен в съда в града под тепетата.

Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем А.Г., на 19 г., гръцки гражданин, за това, че на 08.01.2026 г. в Пловдив, при условията на продължавано престъпление, противозаконно е повредил чужди движими вещи – 7 броя леки автомобили, като унищожил - счупил предните обзорни стъкла на всеки един от тях. Престъплението е квалифицирано по чл. 216  ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от Наказателния кодекс.

На 8 януари 2026 г., сутринта, е бил подаден сигнал на тел. 112  за това, че в Пловдив, в района на пътен възел "Скобелева майка“, са били счупени предните обзорни стъкла на седем автомобила.

Установено е, че малко преди това между А.Г., който се движел в микробус, и другите пътници в него възникнал конфликт. 19-годишният мъж се ядосал, слязъл от превозното средство, тръгнал по пътното платно и започнал да хвърля твърди предмети по предните обзорни стъкла на преминаващите автомобили.

Той повредил седем от тях. А.Г. също така удрял колите с ръце и ги блъскал. Няма пострадали хора. А.Г. се е връщал от чужбина и е пътувал в посока към Гърция.  

Обвиняемият бе задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.



Още по темата:
12.01.2026 Гъркът, трошил коли на Скобелева майка, поиска при мама и тати
09.01.2026 Прокуратурата изнесе официални подробности за екшъна на Скобелева майка
08.01.2026 24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
08.01.2026 Неприятна ситуация на един от входовете на Пловдив заради мъж с психични отклонения






Егати клошаря гнусен! И така трябва да бъде наказа, както ако някой наш олигофрен го направи това в Гърция, щото там ще лежи най-малко 6 месеца и ще плати всички разноски по ремонта на колите и делото.
0
 
 
Баси талибанина,на този само за физиономия трябва да му дадат 5 години.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Гъркът, трошил коли на Скобелева майка, поиска при мама и тати
13:33 / 12.01.2026
Агресивен шофьор крещи и обижда колега, счупи му и стъклото
12:44 / 12.01.2026
Млада шофьорка е в тежко състояние в Пловдив след пътно произшест...
11:38 / 12.01.2026
Искат да направят кръгово кръстовище на Сточна гара
11:09 / 12.01.2026
МВР предупреди за затруднения при подмяната на шофьорски книжки в...
10:06 / 12.01.2026
МУ Пловдив в челото на класация за чуждестранни студенти
10:01 / 12.01.2026

