|Този е гръцкият гражданин, сътворил невиждания екшън на Скобелева майка в Пловдив
Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем А.Г., на 19 г., гръцки гражданин, за това, че на 08.01.2026 г. в Пловдив, при условията на продължавано престъпление, противозаконно е повредил чужди движими вещи – 7 броя леки автомобили, като унищожил - счупил предните обзорни стъкла на всеки един от тях. Престъплението е квалифицирано по чл. 216 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от Наказателния кодекс.
На 8 януари 2026 г., сутринта, е бил подаден сигнал на тел. 112 за това, че в Пловдив, в района на пътен възел "Скобелева майка“, са били счупени предните обзорни стъкла на седем автомобила.
Установено е, че малко преди това между А.Г., който се движел в микробус, и другите пътници в него възникнал конфликт. 19-годишният мъж се ядосал, слязъл от превозното средство, тръгнал по пътното платно и започнал да хвърля твърди предмети по предните обзорни стъкла на преминаващите автомобили.
Той повредил седем от тях. А.Г. също така удрял колите с ръце и ги блъскал. Няма пострадали хора. А.Г. се е връщал от чужбина и е пътувал в посока към Гърция.
Обвиняемият бе задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.
