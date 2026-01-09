ЗАРЕЖДАНЕ...
|Прокуратурата изнесе официални подробности за екшъна на Скобелева майка
На 8 януари 2026 г., сутринта, е бил подаден сигнал на тел. 112 за това, че в Пловдив, в района на пътен възел "Скобелева майка“, са били счупени предните обзорни стъкла на седем автомобила.
Установено е, че малко преди това между А.Г., който се движел в микробус, и другите пътници в него възникнал конфликт. 19-годишният мъж се ядосал, слязъл от превозното средство, тръгнал по пътното платно и започнал да хвърля твърди предмети по предните обзорни стъкла на преминаващите автомобили.
Той повредил седем от тях. А.Г. също така удрял колите с ръце и ги блъскал. Няма пострадали хора. А.Г. се е връщал от чужбина и е пътувал в посока към Гърция.
Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. По досъдебното производство се извършват действия по разследването.
