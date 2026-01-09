ИЗПРАТИ НОВИНА
Прокуратурата изнесе официални подробности за екшъна на Скобелева майка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:22Коментари (1)1615
©
Днес, 9 януари 2026 г., Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем А.Г., на 19 г., гръцки гражданин, за това, че на 08.01.2026 г. в Пловдив, при условията на продължавано престъпление, противозаконно е повредил чужди движими вещи – 7 броя леки автомобили, като унищожил - счупил предните обзорни стъкла на всеки един от тях. Престъплението е квалифицирано по чл. 216  ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от Наказателния кодекс.

На 8 януари 2026 г., сутринта, е бил подаден сигнал на тел. 112  за това, че в Пловдив, в района на пътен възел "Скобелева майка“, са били счупени предните обзорни стъкла на седем автомобила.

Установено е, че малко преди това между А.Г., който се движел в микробус, и другите пътници в него възникнал конфликт. 19-годишният мъж се ядосал, слязъл от превозното средство, тръгнал по пътното платно и започнал да хвърля твърди предмети по предните обзорни стъкла на преминаващите автомобили.

Той повредил седем от тях. А.Г. също така удрял колите с ръце и ги блъскал. Няма пострадали хора. А.Г. се е връщал от чужбина и е пътувал в посока към Гърция.  

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. По досъдебното производство се извършват действия по разследването.


Още по темата: общо новини по темата: 2
08.01.2026 24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
08.01.2026 Неприятна ситуация на един от входовете на Пловдив заради мъж с психични отклонения






А сега да видим, нашият съд е на ход. Да не го изкарат с жълта книжка... Ако това го беше направил българин в Гърция години в кауша не му мърдат!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Правителството с важно решение в полза на Пловдив
13:21 / 09.01.2026
Тя няма да изиграе Лили Иванова в биографичния филм
12:27 / 09.01.2026
Масово разочарование след първия епизод на новия български сериал...
11:59 / 09.01.2026
Най-много кадри ще се търсят в Пловдив и областта
11:26 / 09.01.2026
След смъртта на 14-годишно момиче и 5 ранени, осъден в Пловдив от...
11:16 / 09.01.2026
Стартира обновяването на НБ "Иван Вазов"
10:50 / 09.01.2026

