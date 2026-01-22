ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гъркът, беснял на Скобелева майка, продължава да е на топло
Той не е обжалвал наложената му мярката "задържане под стража“, както и отказва да сключи споразумение с прокуратурата, въпреки че е имал две възможности за това. При явяването си пред съда той сподели, че го е било страх да подпише споразумението.
19-годишният мъж е роден в Солун, има едно дете и досега не е бил осъждан. По време на съдебното заседание на 12 януари той заяви, че иска да се прибере при родителите си.
Припомняме, че Районна прокуратура – Пловдив го привлече като обвиняем за това, че на 8 януари 2026 г., при условията на продължавано престъпление, е повредил чужди движими вещи, като е счупил предните стъкла на седем леки автомобила.
Сигналът за вандалската проява е подаден на тел. 112 в сутрешните часове на 8 януари.
Разследването установява, че малко преди това между Гкентоян, който пътувал в микробус, и други пътници е възникнал конфликт.
След него 19-годишният мъж слязъл на пътното платно и започнал да хвърля твърди предмети по преминаващи автомобили, както и да ги удря с ръце.
Пострадали хора няма. Гкентоян се е връщал от чужбина и е пътувал в посока към Гърция. Той вече е възстановил нанесените щети на стойност около 3000 лева.
