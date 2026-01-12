ИЗПРАТИ НОВИНА
Гъркът, трошил коли на Скобелева майка, поиска при мама и тати
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:33
Гръцкият гражданин, който сътвори безумен екшън на пътен възел Скобелева майка в Пловдив преди дни, се казва Алиоглу Гкентоян, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Преди минути бе доведен в съда в града под тепетата.

Той е на 19 години и е роден в Солун. Има едно дете и досега не е бил осъждан. "Искам да си ходя при мама и тати", каза обвиняемият пред магистратите, като преди това пожела да му бъдат махнати белезниците, което искане не бе удовлетворено от съда. 

В края на миналата седмица Районна прокуратура-Пловдив го привлече като обвиняем за това, че на 08.01.2026 г. в Пловдив, при условията на продължавано престъпление, противозаконно е повредил чужди движими вещи – 7 леки автомобила, като унищожил - счупил предните обзорни стъкла на всеки един от тях. Престъплението е квалифицирано по чл. 216  ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от Наказателния кодекс.

На 8 януари 2026 г., сутринта, е бил подаден сигнал на тел. 112  за това, че в Пловдив, в района на пътен възел "Скобелева майка“, са били счупени предните обзорни стъкла на седем автомобила.

Установено е, че малко преди това между Гкентоян, който се движел в микробус, и другите пътници в него възникнал конфликт. 19-годишният мъж се ядосал, слязъл от превозното средство, тръгнал по пътното платно и започнал да хвърля твърди предмети по предните обзорни стъкла на преминаващите автомобили.

Той повредил седем от тях. Гкентоян също така удрял колите с ръце и ги блъскал. Няма пострадали хора. Гкентоян се е връщал от чужбина и е пътувал в посока към Гърция.  

Обвиняемият бе задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.



