Това го няма никъде в България! Докога пловдивчани ще търпят?

© Plovdiv24.bg Шофьор на автобус 44 не качи баща с две малки момиченца днес следобед, разбра Plovdiv24.bg. Случката се е разиграла на спирката на ДКЦ 2, в посока центъра на града.



Рейсът се е наредил като втора кола зад друг автобус, като за секунди е отворил и затворил вратите без някой от пътниците да слезе или някой да може да се качи. Освен мъжа с децата на спирката е имало и други пътници, които са чакали въпросната линия, те са ръкомахали на шофьора, но той не е благоволил да отвори вратите.



Интересно закъде е бързал толкова - нито е час пик, нито в летния сезон трафикът в града е толкова сериозен, че да закъснява, а и да закъснява?



Предизборно в кампанията си кметът Костадин Димитров се качваше в автобус на градския транспорт - номер 1 - най-редовната и най-безпроблемната линия. По медиите обясняваше колко е доволен и колко добре е в автобуса. За едната снимка, да го видят хората на PR акция през ноември миналата година обяви, че електронно-билетната система, че работи и може да стартира. 10 месеца по-късно - НИЩО.



Къде е сега кметът пак да се качва и пак да се вози в рейсовете срещу левче, къде са и заместниците му, които не слизат от служебните автомобили, ползвайки и общинските шофьори.



Докога Пловдив ще е с двупотопна система за градския транспорт? Докога шофьорите ще са и кондуктори и ще късат билетчета вместо да си гледат возенето на пътниците? Този шофьор ще бъде ли глобен, въпреки че уж е спрял на спирката, но не е изпълнил главната си функция - да обслужи пътниците? Договорът с “Тикси" за електронно-билетната система е сключен още преди две години - и или да се разтрогне, или да се приложи. Така своеволията на фирмата превозвач ще спрат, тъй като ще има видеонаблюдение и в самите автобуси.



Припомняме, че пилотно беше пусната системата по една от линиите на градския транспорт - 25, но публичен анализ на резултатите така и не беше даден. В Пловдив няма редовен и добре обслужващ градски транспорт, няма и пътници, няма пътници, няма и градски транспорт - омагьосан кръг, от който с години излизане няма.



Това са все въпроси, на които пловдивчани искат решения, а не празни приказки. Кметът няма как да знае, от Белащица трудно се идва с автобус, друго си е със служебната кола.



Кучетата си лаят, керванът си върви, както и безбройните сигнали до редакцията на Plovdiv24.bg за нередности в градския транспорт, които не спират да валят всеки ден.