© Plovdiv24.bg виж галерията С белезници доведоха в Пловдивския районен съд 50-годишния Басри Мехмед Али и 36-годишната Милена Димитрова Ангелова, предаде репортер на Plovdiv24.bg. В съдебната зала преди минути стана ясно, че и двамата са български граждани, които са семейни. По-късно през деня магистратите ще решат дали да ги оставят за посотянно в ареста, или да вземат друга мярка спрямо тях.



Преди два дни Районна прокуратура-Пловдив ги привлече като обвиняеми за извършена измама в големи размери - за това, че в съучастие (първият като извършител, а втората като помагач), в условията на продължавано престъпление, са възбудили заблуждение у множество лица с цел да набавят за себе си имотна облага - престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5, вр. с чл. 209, ал. 1, вр. вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.



Измамната схема е действала в период от около 3 години – от 09.12.2022 г. до 11.08.2025 г., на територията на три области - София, Пловдив и Пазарджик и е разкрита от разследващ екип от полицаи от отдел "Икономическа полиция“ при ОД на МВР Пловдив под надзора на Районна прокуратура-Пловдив.



Престъпната дейност на обвиняемите е свързана със сключване на договори за строително-монтажни работи (СМР) и договори за заем между обвиняемия Али и пострадалите, като извършителят Али е обещавал, че ще изпълни поетото си задължение по договорите, без да има намерение за това.



Ролята на обвиняемата Ангелова е била да изготвя инкриминираните договори за СМР и съответната документация, свързана със строителните дейности.



Установено е, че за процесния период над 11 пострадали са били въведени в заблуждение като нанесената им вреда е в общ размер на около 640 хил. лв.



Законът предвижда за престъплението по чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1 НК наказание от 1 до 8 г. лишаване от свобода, конфискация до 1/2 от имуществото.



Действията по разследването продължават.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.