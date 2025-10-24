ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тези са закопчаните в Пловдив от "Икономическа полиция"
Преди два дни Районна прокуратура-Пловдив ги привлече като обвиняеми за извършена измама в големи размери - за това, че в съучастие (първият като извършител, а втората като помагач), в условията на продължавано престъпление, са възбудили заблуждение у множество лица с цел да набавят за себе си имотна облага - престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5, вр. с чл. 209, ал. 1, вр. вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.
Измамната схема е действала в период от около 3 години – от 09.12.2022 г. до 11.08.2025 г., на територията на три области - София, Пловдив и Пазарджик и е разкрита от разследващ екип от полицаи от отдел "Икономическа полиция“ при ОД на МВР Пловдив под надзора на Районна прокуратура-Пловдив.
Престъпната дейност на обвиняемите е свързана със сключване на договори за строително-монтажни работи (СМР) и договори за заем между обвиняемия Али и пострадалите, като извършителят Али е обещавал, че ще изпълни поетото си задължение по договорите, без да има намерение за това.
Ролята на обвиняемата Ангелова е била да изготвя инкриминираните договори за СМР и съответната документация, свързана със строителните дейности.
Установено е, че за процесния период над 11 пострадали са били въведени в заблуждение като нанесената им вреда е в общ размер на около 640 хил. лв.
Законът предвижда за престъплението по чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1 НК наказание от 1 до 8 г. лишаване от свобода, конфискация до 1/2 от имуществото.
Действията по разследването продължават.
