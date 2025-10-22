ЗАРЕЖДАНЕ...
|Удар на "Икономическа полиция" Пловдив, има арестувани
Измамната схема е действала в период от около 3 години – от 09.12.2022 г. до 11.08.2025 г., на територията на три области - обл. София, обл. Пловдив, обл. Пазарджик и е разкрита от разследващ екип от полицаи от отдел "Икономическа полиция“ при ОД на МВР Пловдив под надзора на Районна прокуратура-Пловдив.
Престъпната дейност на обвиняемите е свързана със сключване на договори за строително-монтажни работи (СМР) и договори за заем между обвиняемия Б.А. и пострадалите, като извършителят Б.А. е обещавал, че ще изпълни поетото си задължение по договорите, без да има намерение за това.
Ролята на обвиняемата М.А. е била да изготвя инкриминираните договори за СМР и съответната документация, свързана със строителните дейности.
Установено е, че за процесния период над 11 пострадали са били въведени в заблуждение като нанесената им вреда е в общ размер на около 640 хил. лв.
Предстои за двамата обвиняеми да бъде внесено искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“.
Законът предвижда за престъплението по чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1 НК наказание от 1 до 8 г. лишаване от свобода, конфискация до 1/2 от имуществото.
Действията по разследването продължават.
