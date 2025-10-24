ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пуснаха под голяма парична гаранция обвинените в измама
Али притежава строителна фирма в Съединение, а Ангелова е негова служителка. Според държавното обвинение, престъпната дейност на обвиняемите е свързана със сключване на договори за строително-монтажни работи (СМР) и договори за заем между обвиняемия Али и пострадалите, като извършителят е обещавал, че ще изпълни поетото си задължение по договорите, без да има намерение за това. Ролята на обвиняемата Ангелова е била да изготвя инкриминираните договори за СМР и съответната документация, свързана със строителните дейности.
Установено е, че за период от около 3 години – от 09.12.2022 г. до 11.08.2025 г., на територията на три области - София, Пловдив и Пазарджик над 11 пострадали са били въведени в заблуждение като нанесената им вреда е в общ размер на около 640 000 лв.
Защитата твърди, че не се касае за измама, а за надценяване на възможностите и несправяне с обектите.
Самият Али заяви, че обектите са започнати, но не са завършени. Ангелова допълни, че всички обекти са достигнали до някакво определено положение.
Според съдия Васил Тасев има разколебано предположение за авторството на деянието, защото не е ясно дали подсъдимите са имали намерение да извършат измама или става въпрос за зле свършена услуга, тъй като всички обекти са на различен етап на строеж. На тази база съдът произнесе определението за налагане на парична гаранция. То подлежи на обжалване и протест пред Окръжния съд.
