Тежък инцидент на входа на Марково
10:16
© Фейсбук
Катастрофа е станала на входа на едно от най-близките села до Пловдив, научи Plovdiv24.bg. Шофьор се е забил в електрически стълб.

Според коментарите в социалната мрежа инцидентът е станал около 23 часа вечерта и колоездач е участвал в катастрофата, но към момента няма информация от МВР,


