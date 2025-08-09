ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тежко положение в Пловдивско, скоро забраните няма да бъдат премахнати
Към момента в област Пловдив са констатирани 102 огнища. В сила остават въведените мерки за ограничаване на разпространението на заразата. Забранена е търговията и придвижването на дребни преживни животни в областта.
Изкупуването на сурово мляко от кози и овце е ограничено в цялата страна, освен ако фермерът не подаде писмено заявление до областната дирекция по безопасност на храните за официален контрол на мерките за биосигурност.
