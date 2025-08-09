Тежко положение в Пловдивско, скоро забраните няма да бъдат премахнати

© Българската агенция по безопасност на храните ще изплаща по 200 лв. на животно, където бъде установено огнище на шарка по овцете и козите. Парите ще се превеждат авансово в срок до една седмица. Плащането става незабавно, преди приключване на административните процедури за получаване на пълното обезщетение.



Към момента в област Пловдив са констатирани 102 огнища. В сила остават въведените мерки за ограничаване на разпространението на заразата. Забранена е търговията и придвижването на дребни преживни животни в областта.



Изкупуването на сурово мляко от кози и овце е ограничено в цялата страна, освен ако фермерът не подаде писмено заявление до областната дирекция по безопасност на храните за официален контрол на мерките за биосигурност.