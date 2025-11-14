Тежка издънка на шофьор на градски автобус в Пловдив, арестуван е

© Plovdiv24.bg Архивна снимка Двама възрастни граждани пострадаха в Пловдив, след като са били затиснати от вратите на автобус от градския транспорт, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Тази сутрин около 10,30 ч. рейс номер 93 спрял на спирката на бул. "Княгиня Мария Луиза". Водачът не се уверил, че всички са слезли или са се качили в превозното средство и затворил вратите. Възрастна пътничка, над 85 г., била затисната от вратата. Жената била откарана в болница за прегледи.



На място пристигнал екип на полицията, който тествал водача на рейса, който бил около 40-годишен, за употреба на алкохол. Пробата му била положителна, като дрегерът показал стойности над 1,2 промила. Мъжът е арестуван и по случая е образувано бързо производство.



Няколко часа по-късно около на ул. "Солунска" в 13.30 часа в полицията е постъпил нов сходен сигнал.



Шофьор на линия 10 не се е уверил, че всички пътници са се качили и потеглил. В резултат на това бил затиснал е с вратите 76-годишен пътник.



Мъжът е пострадал и е откаран в болница. Пробата за алкохол на шофьорът е отрицателна.