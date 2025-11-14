ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тежка издънка на шофьор на градски автобус в Пловдив, арестуван е
Тази сутрин около 10,30 ч. рейс номер 93 спрял на спирката на бул. "Княгиня Мария Луиза". Водачът не се уверил, че всички са слезли или са се качили в превозното средство и затворил вратите. Възрастна пътничка, над 85 г., била затисната от вратата. Жената била откарана в болница за прегледи.
На място пристигнал екип на полицията, който тествал водача на рейса, който бил около 40-годишен, за употреба на алкохол. Пробата му била положителна, като дрегерът показал стойности над 1,2 промила. Мъжът е арестуван и по случая е образувано бързо производство.
Няколко часа по-късно около на ул. "Солунска" в 13.30 часа в полицията е постъпил нов сходен сигнал.
Шофьор на линия 10 не се е уверил, че всички пътници са се качили и потеглил. В резултат на това бил затиснал е с вратите 76-годишен пътник.
Мъжът е пострадал и е откаран в болница. Пробата за алкохол на шофьорът е отрицателна.
