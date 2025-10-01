ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тестваха сирените, чухте ли ги добре?
Тренировката е в изпълнение на чл.37, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и аварии.
Националната система се тества два пъти годишно – в първия работен ден на месец април и на месец октомври, в 11,00 часа.
