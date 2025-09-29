Жителите на всички големи градове у нас са предупредени за 1 октомври

© Plovdiv24.bg На 1 октомври от 11:00 ч. ще се проведе техническа проверка на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и на системата за мобилно известяване BG-ALERT.



По време на проверката ще бъдат задействани сирени и гласови оповест



Сирените и съобщенията са само за проверка на техническата готовност и не означават възникнала реална опасност.



Молим гражданите да запазят спокойствие и да не предприемат действия за евакуация, съобщиха от МВР.



Проверката ще се осъществи на територията на градовете: София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора; в общини в областите Видин, Перник и Ямбол; в населените места в 30 km зона около АЕЦ "Козлодуй“.