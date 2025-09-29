ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Жителите на всички големи градове у нас са предупредени за 1 октомври
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:36Коментари (0)748
© Plovdiv24.bg
На 1 октомври от 11:00 ч. ще се проведе техническа проверка на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и на системата за мобилно известяване BG-ALERT.

По време на проверката ще бъдат задействани сирени и гласови оповест
Примерно заглавие 1Примерно заглавие 1
Примерно заглавие 2Примерно заглавие 2
Примерно заглавие 3Примерно заглавие 3
ители. Ще чуете гласови указания "Внимание! Внимание! Внимание! Извършва се техническа проверка“, след което национален сигнал за тревога, гласово съобщение "Ще чуете националния сигнал за край на тревогата“, след това национален сигнал за край на тревогата и накрая гласово указание "Внимание! Внимание! Внимание! Край на проверката“.

Сирените и съобщенията са само за проверка на техническата готовност и не означават възникнала реална опасност.

Молим гражданите да запазят спокойствие и да не предприемат действия за евакуация, съобщиха от МВР.

Проверката ще се осъществи на територията на градовете: София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора; в общини в областите Видин, Перник и Ямбол; в населените места в 30 km зона около АЕЦ "Козлодуй“.


Още по темата: общо новини по темата: 84
01.10.2024 Внимание, внимание! Без паника!
30.09.2024 В Пловдив и още 14 града телефоните ще зазвънят за предупреждение
25.09.2024 15 града в страна са предупредени за 1 октомври
01.04.2024 Вече тестват сирените, чувате ли ги добре?
01.04.2024 Сирени ще вият в Пловдив
28.03.2024 Сирени ще вият в Пловдив
предишна страница [ 1/14 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Лекари откриха труп на жена в Южна България, арестуван е криминал...
14:27 / 29.09.2025
Служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са уволнени...
12:11 / 29.09.2025
Има задържани служители за искане на подкуп от шофьори, превозвал...
11:40 / 29.09.2025
10 490 фалшиви спални комплекта със знаци на световни марки бяха ...
12:12 / 29.09.2025
Пътен експерт за кошмарните задръствания на АМ "Тракия": Трябва д...
11:13 / 29.09.2025
Проф. д-р Ивайло Даскалов каза защо болестите на сърцето се "подм...
10:51 / 29.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Тестват новите сирени за ранно предупреждение
Искаме 47 милиона лева за Южен обходен колектор
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: