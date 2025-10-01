ИЗПРАТИ НОВИНА
Без паника днес!
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 00:05Коментари (0)269
Днес от 11:00 ч. ще се проведе техническа проверка на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и на системата за мобилно известяване BG-ALERT.

По време на проверката ще бъдат задействани сирени и гласови оповестители. Ще чуете гласови указания "Внимание! Внимание! Внимание! Извършва се техническа проверка“, след което национален сигнал за тревога, гласово съобщение "Ще чуете националния сигнал за край на тревогата“, след това национален сигнал за край на тревогата и накрая гласово указание "Внимание! Внимание! Внимание! Край на проверката“.

Сирените и съобщенията са само за проверка на техническата готовност и не означават възникнала реална опасност.

Молим гражданите да запазят спокойствие и да не предприемат действия за евакуация, съобщиха от МВР.

Проверката ще се осъществи на територията на градовете: София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора; в общини в областите Видин, Перник и Ямбол; в населените места в 30 km зона около АЕЦ "Козлодуй“.







