ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Без паника днес!
По време на проверката ще бъдат задействани сирени и гласови оповестители. Ще чуете гласови указания "Внимание! Внимание! Внимание! Извършва се техническа проверка“, след което национален сигнал за тревога, гласово съобщение "Ще чуете националния сигнал за край на тревогата“, след това национален сигнал за край на тревогата и накрая гласово указание "Внимание! Внимание! Внимание! Край на проверката“.
Сирените и съобщенията са само за проверка на техническата готовност и не означават възникнала реална опасност.
Молим гражданите да запазят спокойствие и да не предприемат действия за евакуация, съобщиха от МВР.
Проверката ще се осъществи на територията на градовете: София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора; в общини в областите Видин, Перник и Ямбол; в населените места в 30 km зона около АЕЦ "Козлодуй“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Връхлитат ни интензивни валежи
22:00 / 30.09.2025
Ад на АМ "Тракия"! Автомобилите почти не се движат
20:11 / 30.09.2025
Добрата новина: 4-годишният Мартин, прегазен от АТВ, е изписан от...
19:07 / 30.09.2025
Оставиха в ареста двамата служители на ДАИ, взели подкуп от екипа...
19:16 / 30.09.2025
Доживотна присъда за двама българи убили лекар в Крим
17:06 / 30.09.2025
Съдът оправда изцяло Константин Сулев, разследвал Пепи Еврото
15:55 / 30.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Иван Христов: Да не стане същото като с Григор Димитров
21:32 / 29.09.2025
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:50 / 29.09.2025
Почина уважаван професор, автор на редица учебници
12:12 / 29.09.2025
Жителите на всички големи градове у нас са предупредени за 1 октомври
14:36 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS