Тахов за "Магазин за хората": Целта ни е 15 декември от Пловдив

© Договорът на Министерство на земеделието и храните с "Напоителни системи“ ЕАД за предоставяне на средства за услугата доставка на вода за напояване е подписан. Това стана ясно по време на днешното заседание на Комисията по земеделие, храни и гори. В отговор на поставените въпроси министър Георги Тахов подчерта, че работата по темата е към своя финал. Той отбеляза, че постигнатото е резултат от последователните усилия на ръководството на Министерството през последните месеци и представлява съществен напредък за сектора.



По време на заседанието стана ясно, че ще бъде представено предложението на "Напоителни системи“ за значително по-ниска цена на водата за напояване през поливен сезон 2025 г. Новите условия ще се прилагат еднакво за всички земеделски производители, без значение от културата, която отглеждат.



Изпълнителният директор на "Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева уточни, че още от следващата седмица започва подписването на анекси към съществуващите договори, за да бъдат отразени новите цени. За стопаните, които вече са заплатили по старата тарифа, ще бъдат издадени кредитни известия, а възстановяването на надплатените суми ще бъде извършено до края на годината. Производителите, които все още не са извършили плащане, ще имат възможност да го направят по новата по-ниска цена, като за никого няма да бъдат начислявани лихви. Окончателното решение за въвеждането на новите цени ще бъде взето след внасяне на доклад от "Напоителни системи“ и утвърждаването им от министъра на земеделието и храните. Промяната се оценява като важен инструмент за облекчаване на стопаните в условия на климатичен натиск и високи производствени разходи, както и като инструмент за устойчивото развитие на земеделския сектор.



По време на заседанието министър Тахов отговори и на въпрос относно реализирането на държавната инициатива "Магазин за хората“. Той припомни, че задължението за създаване на търговско дружество под този бранд е възложено на Министерството на земеделието и храните чрез приетия Закон за държавния бюджет за 2025 г. На 6 август 2025 г., с решение на Министерския съвет, беше създадено еднолично акционерно дружество към МЗХ и бяха назначени изпълнителен директор и управителен съвет.



Д-р Тахов посочи, че веднага след учредяването дружеството е започнало работа по практическото изпълнение на проекта, като на първи етап е било необходимо да се използват вече изградени обекти заради нормативното изискване хранителните продукти да се продават с максимална надценка до 10%, което не би покрило разходите за инвестиция в изцяло нови обекти. "Нямаше как да започнем от кота нула и да строим магазини. За да изпълним заложените ангажименти, ни трябваха готови търговски площи и работеща логистика“, отбеляза министърът.



По думите му, преди две седмици е подписан договор с Централен кооперативен съюз. "Договорът предвижда да използваме техни обекти и търговски площи, които ние ще зареждаме с над 40 вида продукти, продавани с до 10% надценка. Това ще бъдат продукти, които ще бъдат на цени, каквито са промоционалните цени в големите търговски вериги и те няма да важат краткотрайно, а ще бъдат постоянно ниски“, допълни той.



Министър Тахов обяви, че пилотната фаза започва от Пловдив и Пловдивска област. В рамките на до десет дни ще бъдат отворени над 70 обекта, които да обслужат над 100 хиляди души население. "В момента активно зареждаме логистичните складове и довършваме избора на над 40 продукта от малката потребителска кошница. Целта ни е от седмицата, започваща на 15 декември, тези обекти вече да функционират“, поясни министъра. Той подчерта още, че инициативата ще се разширява, като амбицията на екипа е през следващата година да бъде покрита територията на цялата страна – както чрез подобни щандове, така и чрез самостоятелни магазини под този бранд, включително през франчайз модел.