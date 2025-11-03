ИЗПРАТИ НОВИНА
Свидетели с ключови показания по делото за смъртта на моториста Недялко
Автор: Ивет Калчишкова 16:25Коментари (0)1110
© Plovdiv24.bg
Последните свидетели разказаха спомените си от фаталния инцидент, при който загина моториста Недялко Бакалски пред Окръжен съд, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Сред тях бяха двама служители на пътна полиция, както и приятел на Недялко.

Най-важен бе разказът на гражданин, пътувал в близост до пътното произшествие.

“Стигнах да кръстовището с бул. "6 септември" и "Копривщица". Пред мен имаше автомобил, които спря преди знака “СТОП", аз също бях спрял и след малко видях моториста, който прелетя. Аз продължих и спрях след черен автомобил, помислих че това е автомобилът от инцидента, защото до него имаше хора, които плачеха.", каза той.

Свидетелят описа положението на тялото на моториста.

Приятелят на Недялко - Ангел е преминал през мястото на инцидента случайно около час по-късно.

Ангел допълни, че автомобилът на подсъдимия Иванов е бил изтеглен до спирката на градския транспорт, а не там, където евентуално се е случил инцидентът.

Според Ангел моторът е приличал на ударен. Той допълни какви са производствените особености на мотора.

След като изслуша всички свидетели, съдът назначи комплексна съдебно-медицинска и автотехническа експертиза.

Вещите лица трябва да отговорят на над 7 въпроса.

Следващото заседание ще бъде на 15 декември от 13:30 часа.


