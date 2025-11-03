Свидетели с ключови показания по делото за смъртта на моториста Недялко

© Plovdiv24.bg Последните свидетели разказаха спомените си от фаталния инцидент, при който загина моториста Недялко Бакалски пред Окръжен съд, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Сред тях бяха двама служители на пътна полиция, както и приятел на Недялко.



Най-важен бе разказът на гражданин, пътувал в близост до пътното произшествие.



“Стигнах да кръстовището с бул. "6 септември" и "Копривщица". Пред мен имаше автомобил, които спря преди знака “СТОП", аз също бях спрял и след малко видях моториста, който прелетя. Аз продължих и спрях след черен автомобил, помислих че това е автомобилът от инцидента, защото до него имаше хора, които плачеха.", каза той.



Свидетелят описа положението на тялото на моториста.



Приятелят на Недялко - Ангел е преминал през мястото на инцидента случайно около час по-късно.



Ангел допълни, че автомобилът на подсъдимия Иванов е бил изтеглен до спирката на градския транспорт, а не там, където евентуално се е случил инцидентът.



Според Ангел моторът е приличал на ударен. Той допълни какви са производствените особености на мотора.



След като изслуша всички свидетели, съдът назначи комплексна съдебно-медицинска и автотехническа експертиза.



Вещите лица трябва да отговорят на над 7 въпроса.



Следващото заседание ще бъде на 15 декември от 13:30 часа.