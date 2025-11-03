ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Свидетели с ключови показания по делото за смъртта на моториста Недялко
Сред тях бяха двама служители на пътна полиция, както и приятел на Недялко.
Най-важен бе разказът на гражданин, пътувал в близост до пътното произшествие.
“Стигнах да кръстовището с бул. "6 септември" и "Копривщица". Пред мен имаше автомобил, които спря преди знака “СТОП", аз също бях спрял и след малко видях моториста, който прелетя. Аз продължих и спрях след черен автомобил, помислих че това е автомобилът от инцидента, защото до него имаше хора, които плачеха.", каза той.
Свидетелят описа положението на тялото на моториста.
Приятелят на Недялко - Ангел е преминал през мястото на инцидента случайно около час по-късно.
Ангел допълни, че автомобилът на подсъдимия Иванов е бил изтеглен до спирката на градския транспорт, а не там, където евентуално се е случил инцидентът.
Според Ангел моторът е приличал на ударен. Той допълни какви са производствените особености на мотора.
След като изслуша всички свидетели, съдът назначи комплексна съдебно-медицинска и автотехническа експертиза.
Вещите лица трябва да отговорят на над 7 въпроса.
Следващото заседание ще бъде на 15 декември от 13:30 часа.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 29
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Само в Plovdiv24.bg: Емблематична сграда до Главната става турска...
15:43 / 03.11.2025
Представиха новия шеф на пловдивското ФБР
14:06 / 03.11.2025
В Пловдив протестираха, искат справедливост след смъртта на мотор...
13:48 / 03.11.2025
Нов сблъсък с пострадали край Пловдив
13:10 / 03.11.2025
18-годишен пиян чужденец счупи с ритници бариера пред болница в П...
13:05 / 03.11.2025
362 пловдивчани не искат продължението на бул. "Санкт Петербург"
14:23 / 03.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важни новини за пенсионерите
16:38 / 01.11.2025
Трети моторист почина в Пловдив
20:36 / 01.11.2025
Лекарка: 2 часа и половина след удара трупът на моториста бе на платното
21:03 / 01.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS