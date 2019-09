Съвременен танц, музика, вокали, звукови и светлинни инсталации се срещат в Пловдив

© Световните премиери на "Някога преди", новият спектакъл на канадската компания Out Innerspace, и на пърформанс-инсталацията "Златни илюзии", с участието на цигуларката Биляна Вучкова, гледаме по време на четвъртия уикенд на One Dance Week. От днес ще намерите в продажба и общ билет, включващ трите спектакъла на 11 и 12 октомври - "Златни илюзии", "Космическа любов" и "Някога преди".



И през двата дни на сцената в Пловдив ще видим един от безспорно най-интересните и интригуващи мултидисциплинарни пърформанси в тазгодишната програма на фестивала за съвременен танц - премиерата на "Златни илюзии" с участието на българската цигуларка Биляна Вучкова.



"Златни илюзии" е извън-жанрова колаборация, в която четирима артисти преплитат звук, светлина и движение в едно съвършено цяло - свят от художествени образи, пълен с цветове и символи. Светлинната инсталация на носителя на наградата “Златен Лъв" Ханс Питър Кун осигурява основата за диалог между хореографията и танца на японските артисти Акеми Нагао и Джунко Вада, към които се присъединява звуковата композиция на Биляна Вучкова.



Биляна Вучкова е цигулар, композитор-изпълнител и импровизатор. Тя съчетава класически солови и ансамблови творби и музика от съвременни композитори със собствени композиции, изпълнени в реално време. Творческият й порив обхваща възможно най-широк спектър от звуци и движения, като това й позволява да разшири звуковите, техническите и физическите си способности и да развие собствен и строго-индивидуален артистичен език. Биляна живее в Берлин и се изявява на фестивали и концертни серии по целия свят. Работи като солист и участва в дуета Voutchkova/Thieke, както и в Splitter Orchestra, Solistenensemble Kaleidoskop, Ensemble Modern, Ensembles United Berlin и Zeitkratzer и други. Вучкова е носител на Стипендия за композитори на Сената на Берлин, както и на подкрепа от INM Berlin, Musikfonds и Trust for Mutual Understanding, Ню Йорк.



Роден в Кил (Германия), Ханс Питър Кун живее и работи между Берлин и Киото, Япония. Започва творческата си кариера още на 6-годишна възраст, когато се записва в театралния клас в училище. Едва 14-годишен, основава първата си рок-енд-рол банда и през 1975 г. започва професионалната си кариера в Schaubühne am Halleschen Ufer в Берлин, сега Schaubühne am Lehniner Platz.След като напуска Schaubühne през 1979 г., се концентрира върху собствената си артистична работа и създава огромно количество творби – основно звукови и светлинни инсталации, радиопредавания, филмова и театрална музика, а през 1989 г. започва да композира и музика, предназначена за танц.



Печели престижната награда "Златен лъв" на Венецианското биенале през 1993 г. за съвместната си работа с Робърт Уилсън за инсталацията "Памет / Загуба". От 2012 г. е гост-професор в майсторския клас Sound Studies & Sonic Arts в Universität der Künste (University of the Arts) в Берлин.