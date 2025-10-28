Съветник: Единственият начин е общините "Родопи" и "Марица" да се закрият

© Депутатът от ГЕРБ Цвета Караянчева се е заела с решаването на транспортните проблеми на селата около Пловдив. Тя лично се е ангажирала в рамките само на 100 дни да се прокарат законодателни промени, които ще позволят на автобуси от други общини, най-общо казано, да правят каквото си искат из Пловдив. Да спират където си искат, да пътуват докъдето си искат и да нямат задължение да стигат до автогарите в града.



Тези законодателни промени обаче са изключително вредни за община Пловдив и жителите на Пловдив и най-вече за данъкоплатците на Пловдив.



Ето какво мисли по този повод Слави Георгиев, общински съветник:



"От известно време в публичното пространство се разиграва някаква идея, която в крайна сметка е изкристализирала в законопроект. Този законопроект, предвижда съседни на Пловдив общини, да имат правото да пускат свои собствени автобусни линии, на територията на община Пловдив, по маршрути, които не са утвърдени от община Пловдив.



Съответно в часове, каквито те пожелаят и да спират на места, където те пожелаят. За същото по никакъв начин не е уведомен Общински съвет на Пловдив, нито е потърсено неговото съгласие. Община Пловдив разполага със собствена транспортна схема, а в момента предстои изготвянето и на нова такава. Всички автобусни линии са съобразени с нуждите на жителите на община Пловдив.



Съседните на Пловдив общини бяха отлично снабдени с мрежа от междуградски автобуси, потеглящи от съответните автогари "Родопи" и "Филипово". Множество от тези автобусни линии отпаднаха поради "мижав интерес". За това данъкоплатците на община Пловдив вина нямат. Немалко от населените до Пловдив места разполагат с редовни железопътни линии към града. Промените в закона биха позволили създаването на алтернативна на град Пловдив автобусна мрежа, за която приходите били отивали в бюджетите на съседни общини, които нито са собственик, нито имат бюджетен принос, нито каквото и да е отношение към пътната мрежа на Пловдив, изграждането и поддържането й.



Напротив, от бюджета на Пловдив и пловдивските данъкоплатци се заделят 10 милиона лева годишно за субсидиране на пловдивския градски транспорт. Още почти толкова от държавния бюджет. С промените в закона се създават предпоставки за кметове на съседни на Пловдив общини да пускат обществени поръчки за автобусни линии и впоследствие да продават билети за улици, булеварди и спирки, които не се намират на тяхна територия и не са тяхна собственост.



Това грубо ще ощети за пореден път бюджета на община Пловдив, за сметка на общини, които не са способни да решат собствените си проблеми. И в момента законът разрешава удължаване на автобусни линии на градския транспорт на Пловдив до съседни населени места, извън територията на община Пловдив, с разрешение от Областна управа. Съседните общини обаче нямат желание да споделят разходите по тези линии и това е в основата на проблемите.



Решението е само едно и то днес е изведено публично от Фискалния съвет на Република България: "Намаляване на общинската администрация чрез сливане на общини - намаляващото население прави административната тежест за малките общини непосилна." Това е единственият начин територията, която до 1987г. е била едно цяло, да има адекватни и редовни автобусни линии, чиито разходи ще се споделят от всички, а не само от данъкоплатците на метрополията".