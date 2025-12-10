Съобщение от Природонаучния музей в Пловдив

© Plovdiv24.bg Новооткритото кафе на Регионалния природонаучен музей, експозициите и зала "Африка и Австралия“ няма да приемат посетители по коледните и новогодишните празници, съобщиха от институцията.



"Скъпи посетители,



Във връзка с коледните и новогодишните празници ви информираме за работното време на музея, Зоокафето и зала "Африка и Австралия“.



Музеят няма да работи на следните дати: 24.12, 25.12, 26.12, 31.12, 01.01.2026 ,02.01.2026



В останалите дни музеят ще работи със стандартно работно време. Продажбата на билети е до 16:30 ч.



Зоокафе LION + Зала "Африка и Австралия“ ще почиват на 25.12, 31.12, 01.01.2026 година.



Във всички други дни работят със стандартното си работно време."