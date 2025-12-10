ЗАРЕЖДАНЕ...
|Съобщение от Природонаучния музей в Пловдив
"Скъпи посетители,
Във връзка с коледните и новогодишните празници ви информираме за работното време на музея, Зоокафето и зала "Африка и Австралия“.
Музеят няма да работи на следните дати: 24.12, 25.12, 26.12, 31.12, 01.01.2026 ,02.01.2026
В останалите дни музеят ще работи със стандартно работно време. Продажбата на билети е до 16:30 ч.
Зоокафе LION + Зала "Африка и Австралия“ ще почиват на 25.12, 31.12, 01.01.2026 година.
Във всички други дни работят със стандартното си работно време."
