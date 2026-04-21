Общежитията на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“ няма да приемат студенти през предстоящия летен сезон. Причината е спешната нужда от цялостно обновяване на жилищните блокове, което ще се проведе в рамките на няколко месеца. За плановете на висшето училище съобщи Светослав Енчев, компелксен управител на общежитията, информира Plovdiv24.bg. Това ще бъде първото мащабно затваряне на базите от тяхното откриване насам.

11 години без прекъсване

Общежитията на ПУ бяха въведени в експлоатация преди 11 години и до този момент не са затваряни нито веднъж. Интензивното им използване е довело до естествено амортизиране, което налага извършването на ремонти в голяма част от стаите, както и освежаване на общите части.

Ръководството е преценило, че е настъпил моментът за цялостна техническа поддръжка, за да се осигурят по-добри условия за студентите през следващата академична година.

Ключови дати за студентите

Студентските общежития ще бъдат официално затворени за следния период:

Начало на ремонта: 01.07.2026 г.

Край на дейностите: 15.09.2026 г.

Предизвикателство за работещите студенти

Решението вероятно ще засегне много студенти, които остават в Пловдив през лятото, за да работят. Те ще трябва своевременно да намерят алтернативни варианти за настаняване, тъй като достъпът до жилищните блокове ще бъде напълно ограничен по време на ремонтните дейности.