|Строителен терор в западната част на Пловдив, деца плачат, родители не спят
"Здравейте, пиша ви от улица "Рая" 3 с възмущение! Как е възможно след редица сигнали това да продължава!? Тук живеем хора с малки деца и се опитваме да водим някакъв нормален начин на живот, но това не става с редицата строежи и безнаказаността на строителите.!
"Няма събота, няма неделя, не спира леенето на бетон и всички неудобства към това. В момента е 00:33 часа и е все едно е обяд, да не говорим, че улицата е постоянно запушена от машини и изглежда ужасно и пълна с кал! Има редица подадени сигнали , но нищо! Вижте какво се случва в момента".
Друг читател пише следното:
"От 112 съобщиха, че ще уведомят отново Второ районно управление, но патрулите са силно заети и посещението на адреса ще бъде възможно само ако успеят да отделят време. Бяхме информирани, че единственият реален вариант за предприемане на мерки е подаване на жалба към Общината, тъй като само чрез обаждания е почти невъзможно да се постигне траен резултат".
