Строителен терор в западната част на Пловдив, деца плачат, родители не спят
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:27
© Plovdiv24.bg
За брутален шум след полунощ, идващ от строителен обект, съобщиха читатели на Plovdiv24.bg, живеещи в западната част на Пловдив. Ето какво казват хората, които буквално подпалиха електронната ни поща и редакционните телефони:

"Здравейте, пиша ви от улица "Рая" 3 с възмущение! Как е възможно след редица сигнали това да продължава!? Тук живеем хора с малки деца и се опитваме да водим някакъв нормален начин на живот, но това не става с редицата строежи и безнаказаността на строителите.!

"Няма събота, няма неделя, не спира леенето на бетон и всички неудобства към това. В момента е 00:33 часа и е все едно е обяд, да не говорим, че улицата е постоянно запушена от машини и изглежда ужасно и пълна с кал! Има редица подадени сигнали , но нищо! Вижте какво се случва в момента".

Друг читател пише следното:

"От 112 съобщиха, че ще уведомят отново Второ районно управление, но патрулите са силно заети и посещението на адреса ще бъде възможно само ако успеят да отделят време. Бяхме информирани, че единственият реален вариант за предприемане на мерки е подаване на жалба към Общината, тъй като само чрез обаждания е почти невъзможно да се постигне траен резултат".



+1
 
 
Един въпрос към живеещия на "Рая" 3 - Как живееха хората, когато наливаха бетона за Вашата сграда?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

