Стотици се събраха на Бунарджика, за да отбележат 148 години от Освобождението
Празничният ден започна с молебен на митрополит Николай в катедралния храм "Успение Богородично“, отслужен от Н. В. Пр. пловдивския митрополит Николай в 11.00 часа.
След това, в 12.00 часа, пред паметника на руските освободители на Бунарджика се проведе тържествено честване с участие на представителен взвод, венценосци, военен духов оркестър, комитет "Родолюбие" и Национално дружество "Традиция". По традиция членовете на комитет "Родолюбие" и НД "Традиция" поведоха пловдивчани в "Поход на свободата" – шествие до върха на Бунарджика, предвождано от копия на знамената на българското опълчение.
Пред паметника на Александър II присъстваха Кметът на Община Пловдив - Костадин Димитров, Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай, народните представители Валерия Славова, Даниела Дженева, Красимир Терзиев и Фиданка Кацарева, Областният управител на област Пловдив – проф. Владислав Попов, бригаден генерал Божидар Бойков - командир на "Съвместното командване на специалните операции“, председателят на Общински съвет – Пловдив Атанас Узунов, заместник-кметовете Ангел Славов, Николай Бухалов, Николай Душков, инж. Хакъ Сакъбов, директорът на ОД на МВР Пловдив старши комисар Васил Костадинов, кметовете на шестте пловдивски района, общински съветници, представители на общинската администрация, директори на общински предприятия, представители на политически партии, обществени организации, медии и граждани.
Официално слово по повод Националния празник на Република България и 148-та годишнина от Освобождението от османско владичество произнесе проф. д-р Христина Янчева – уважаван академичен лидер, утвърден учен и експерт, областен управител на област Пловдив от юни 2024 г. до февруари 2026 година. Преди словото, пламенният рецитатор Христо Христов изпълни "Опълченците на Шипка“ от Иван Вазов, утвърдена традицията на този ден от дълги години.
В 13.30 часа на паметника на опълченците на Централни гробища бе отслужена панихида за загиналите за свободата на България герои.
Присъстващите носеха множество български знамена, включително и копия на Самарското знаме. Имаше и граждани, които вееха руски флагове.
Тържествата в Пловдив продължават и през вечерта. В 17.00 часа на площад "Централен" започва празничен концерт на Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции на Българската армия с диригент старши лейтенант Венцислав Стефанов.
В 18.30 часа на същото място ще се проведе тържествена заря-проверка с участието на военни формирования от гарнизон Пловдив. Диктор на събитието ще бъде актьорът от Драматичен театър Пловдив – Петър Тосков.
