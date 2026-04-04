Средната цена на имот в Пловдив е 160 323 евро или 1567 евро на квадратен метър. От излизането на пазара до покупката времето е 38 дни. Пловдив привлича купувачи с по-достъпни цени в сравнение със София, както и с развитието на индустриални зони, работни места и ново строителство. Това показва проучване на пазара на недвижими имоти, извършено от порталът Zimoti.com в периода от януари до март 2026 г., видя Plovdiv24.bg. Сайтът е специализирана уеб платформата за обяви за недвижими имоти и включва оферти от целия спектър на имотния пазар - жилищни, офиси, наеми, земя и други.

Според данните, средните цени за покупка остават на сходни нива спрямо предходни периоди, но времето за осъществяване на една сделка се увеличава. Това очертава разлика между динамиката на сделките и ценовите равнища в основните пазари, смятат брокерите.

"Наблюдаваме намаляване на броя сделки през първото тримесечие на годината, като купувачите отделят повече време за избор и сравнение на оферти. В същото време на пазара има по-качествени имотни предложения с по-висока добавена стойност, защото много от купувачите изчакваха приемането на еврото, за да обявят имота си за продажба", коментира Ирина Цанова, изпълнителен директор на платформата.

Средната цена на недвижимите имоти в Пловдив е по-ниска от София, Варна и Бургас, показва още проучването. В столицата средната цена достига 333 108 евро, квадратният метър е 2 716 евро, а средният срок за реализиране на сделка е 29 дни. Пазарът се формира от вътрешна миграция, концентрация на работни места и по-високи доходи, което поддържа интереса към покупка на жилища.

В морската столица средната цена е 200 386 евро, при 1 919 евро на квадратен метър, а сделките се реализират средно за 33 дни. Пазарът се влияе както от местно търсене, така и от интерес към имоти с инвестиционна цел и краткосрочно отдаване под наем.

В Бургас средната цена на имот достига 168 643 евро, а цената на квадратен метър – 1 766 евро. Средната продължителност на покупко-продажбата е 34 дни. В града се наблюдава интерес към покупка на ваканционни имоти и имоти за постоянно живеене поради развитието на инфраструктурата и появата на нови работни места.

Според проучването, в Стара Загора средната цена на апартаментите достига 130 840 евро (1 376 евро/кв.м), във Велико Търново – 129 249 евро (1 435 евро/кв.м), в Плевен – 116 978 евро (1 341 евро/кв.м), а в Русе – 125 712 евро (1 491 евро/кв.м). Пазарите в тези градове се характеризират с устойчиво местно търсене, като при Русе се наблюдава и по-изразена динамика на цените, подкрепена от икономическата активност и трансграничните връзки.