Спират движението по ключов булевард в Пловдив за един месец

От ОП "Организация и контрол на транспорта" информират, че от 16 август до 15 септември се спира движението по бул. "Никола Вапцаров" – южно платно от кръстовището с ул. "Д. Талев" до кръстовището с бул. "Македония".



Движението ще се осъществява двупосочно в северното платно. Причината е реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводната мрежа в Пловдив.



Автобусна спирка № 326 "Тромпета“ няма да функционира и съответно автобусни линии № 17, 24, 27, 36 и 116 няма да спират на нея.