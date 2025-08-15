ЗАРЕЖДАНЕ...
|Спират движението по ключов булевард в Пловдив за един месец
Движението ще се осъществява двупосочно в северното платно. Причината е реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводната мрежа в Пловдив.
Автобусна спирка № 326 "Тромпета“ няма да функционира и съответно автобусни линии № 17, 24, 27, 36 и 116 няма да спират на нея.
