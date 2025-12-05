ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Спектакъл на добротата с Нептун, Ариел и златни рибки в ДГ "Мирослава"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:43Коментари (0)98
©
виж галерията
В Монтесори детска градина "Мирослава“ - Пловдив се проведе традиционният празник "Бисерчета на доброто“, който се организира по случай Никулден.

Водното приключение около плувния басейн на детската градина се превърна в спектакъл на добротата, на който присъстваха покровителят на морето и течащите води Нептун, морски обитатели и русалката Ариел.

Красиви златни рибки, малки морячета и капитани разказаха за своите добри постъпки и за това, че най-ценното в живота е добрината и любовта между хората. С вълнение и трепет те споделиха още, че истинското съкровище се крие в обичта, приятелството, подкрепата, милосърдието и уважението.

Директорът на детската градина Елица Генова приветства присъстващите на празника и всички заедно се отправиха на вълшебно пътешествие. Красивият танц на "златните рибки“ във водата повдигна настроението, а морската русалка Ариел на свой ред разказа легендата за Св. Никола Чудотворец и как е възникнал празникът Никулден. Тя, заедно с величественият Нептун, предизвикаха радост, като хвърлиха емблематичните "бисерчета на доброто“ в басейна, а плувците от четвърта група се потопиха смело във водата, за да ги извадят и подарят на децата, носещи красивите имена Николай, Никол, Никола.

Ариел провокира децата да споделят какво за тях е добрината - да помогнеш на приятел в нужда, да проявяваш грижа, да бъдеш внимателен, мил, учтив и вежлив, да умееш да благодариш и да можеш да се извиниш.

Празникът "Бисерчета на доброто“ е символ на традиция и неуморна работа на екипа на детската градина върху формирането на ценности и добродетели у децата. Той е своеобразен урок по добруване и следва принципите и философията на Мария Монтесори, която казва: "От всички неща на света най-голяма сила има любовта между хората“.

За поредна година "Бисерчета на доброто" обедини деца, родители и учители в реализирането на една благородна и значима кауза – благотворителна кампания за бебе Карина, за която лекарите установяват вроден невробластом на лявата надбъбречна жлеза с метастази в черния дроб.

"Нека изразим човешките си добродетели на благородство и хуманност към бебе Карина и дадем вяра и шанс за по-добро утре! Вярваме, че с нашата подкрепа и общи усилия ще помогнем на Кари да сбъдне своето коледно чудо“, пожела председателят на училищното настоятелство на детска градина "Мирослава“ Величка Такева.


Още по темата: общо новини по темата: 5
04.12.2025 Много добра и чакана новина за рибарите на Пловдив
04.12.2025 Варненски моряк издаде рецептата за най-вкусния шаран за Никулден
03.12.2025 Ето колко ще ни струва шаранът за Никулден
29.11.2025 Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква
аномалия
13.11.2025 Предупреждение в навечерието на Никулден






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив задържаха двама наркодилъри
11:39 / 05.12.2025
Виктор Янков, "Пловдив 2019": Градът ни е пример на национално ни...
11:34 / 05.12.2025
Suede и още няколко банди се присъединяват към фестивала PHILLGOO...
11:12 / 05.12.2025
Още една павирана улица в Пловдив вече е в историята
09:32 / 05.12.2025
Канят пловдивчани на турско кафе пред Джумая джамия
08:27 / 05.12.2025
И днес неудобство за гражданите при обслужване в пловдивската пол...
06:00 / 05.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Албена Денкова!
Честито на Албена Денкова!
15:26 / 03.12.2025
Почина Искра Димитрова
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
12:16 / 03.12.2025
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
20:43 / 03.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
22:28 / 03.12.2025
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
09:21 / 03.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Махаме павираните улици в Пловдив
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Протести срещу Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: