© виж галерията В Монтесори детска градина "Мирослава“ - Пловдив се проведе традиционният празник "Бисерчета на доброто“, който се организира по случай Никулден.



Водното приключение около плувния басейн на детската градина се превърна в спектакъл на добротата, на който присъстваха покровителят на морето и течащите води Нептун, морски обитатели и русалката Ариел.



Красиви златни рибки, малки морячета и капитани разказаха за своите добри постъпки и за това, че най-ценното в живота е добрината и любовта между хората. С вълнение и трепет те споделиха още, че истинското съкровище се крие в обичта, приятелството, подкрепата, милосърдието и уважението.



Директорът на детската градина Елица Генова приветства присъстващите на празника и всички заедно се отправиха на вълшебно пътешествие. Красивият танц на "златните рибки“ във водата повдигна настроението, а морската русалка Ариел на свой ред разказа легендата за Св. Никола Чудотворец и как е възникнал празникът Никулден. Тя, заедно с величественият Нептун, предизвикаха радост, като хвърлиха емблематичните "бисерчета на доброто“ в басейна, а плувците от четвърта група се потопиха смело във водата, за да ги извадят и подарят на децата, носещи красивите имена Николай, Никол, Никола.



Ариел провокира децата да споделят какво за тях е добрината - да помогнеш на приятел в нужда, да проявяваш грижа, да бъдеш внимателен, мил, учтив и вежлив, да умееш да благодариш и да можеш да се извиниш.



Празникът "Бисерчета на доброто“ е символ на традиция и неуморна работа на екипа на детската градина върху формирането на ценности и добродетели у децата. Той е своеобразен урок по добруване и следва принципите и философията на Мария Монтесори, която казва: "От всички неща на света най-голяма сила има любовта между хората“.



За поредна година "Бисерчета на доброто" обедини деца, родители и учители в реализирането на една благородна и значима кауза – благотворителна кампания за бебе Карина, за която лекарите установяват вроден невробластом на лявата надбъбречна жлеза с метастази в черния дроб.



"Нека изразим човешките си добродетели на благородство и хуманност към бебе Карина и дадем вяра и шанс за по-добро утре! Вярваме, че с нашата подкрепа и общи усилия ще помогнем на Кари да сбъдне своето коледно чудо“, пожела председателят на училищното настоятелство на детска градина "Мирослава“ Величка Такева.