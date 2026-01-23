ЗАРЕЖДАНЕ...
|Снощи избраха "Супермодел Пловдив 2026"
Красота с история и характер
За короните се бориха 17 финалисти от цяла България, които впечатлиха не само с визия, но и с лични истории. Сред участничките имаше фармацевт, авторка на книги, състезателка по спортни танци, балерина, криминалист, състезателка по борба – доказателство, че съвременната красота има много лица и силно съдържание.
Конкурсът премина в три кръга, като всяка участничка беше представена с кратка биография, а в последния кръг Манита Вартан проведе лично интервю с финалистките пред публиката – момент, който показа увереност, интелект и автентичност.
След оспорвана надпревара журито отличи големите победителки: Мария Боева –Supermodel Grand Prix Winner,
Светлана Игнатова – Супермодел Пловдив Universe 2026, Миглена Тодорова – Супермодел Пловдив 2026 – Model Winner, Теодора Печилкова – Супермодел TOP Model 2026, Катя Дукова – Короната на публиката с над 400 онлайн гласа, Рая Башова – Супермодел Тийн 2026, Йори Йовчев – Супермодел 2026 – Man Category
Подгласнички в конкурса станаха Анастасия Радойнова, Сияна Сеферинкина и Алекс Димитрова, които също оставиха силно впечатление с присъствието си.
Мода, стил и професионализъм
Модната визия на вечерта беше поверена на доказани имена – участничките дефилираха в тоалети на модна къща "Ескуара" – Вили Георгиева, Wolf Valley, както и в ексклузивни модели от дизайнерската линия на Манита Вартан.
За безупречните прически се погрижи Салон Сузи, а за професионалния грим –make-up артистът Петя Башова. Финалистите получиха и луксозни подаръци от Al Clinic, Anna's Chocolates Luxury Sweets и други партньори.
Жури с авторитет
Нелеката задача да избере победителите беше поверена на експертно жури с безспорен престиж:
Мисис България 2025 д-р Албена Чолакова, Мисис Туризъм Интернешънъл Таня Христова, Кралица на света 2025 Варта Ехигян, лайфстайл PR експертът Десо Димитров, светският журналист Иван Кирев, който връчи и наградата Лице на вестник "Марица", както и други представители на модните и бизнес среди.
Вечер, която остава
За доброто настроение се погрижи DJ Sasho, който зареди залата с емоция и модерен ритъм, а в ролята на водеща блесна самата Манита Вартан – символ на класа, стил и съвременна женственост.
"Супермодел Пловдив 2026" не просто раздаде корони – той заяви категорично мястото си сред най-елитните модни събития у нас. Вечер, в която красотата имаше глас, а Пловдив отново се превърна в сцена за новите звезди на България.
