ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Снегът е на 25 минути от Пловдив
В планините okei ще бъде облачно. Ще има валежи от дъжд, в местата над 1300 метра надморска височина – от сняг. От обяд валежите ще отслабват и ще спират.
По високите части ще духа умерен и силен, а в Източна Стара планина и бурен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 3°.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 351
|предишна страница [ 1/59 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Отбелязваме 172 години от рождението на Стефан Стамболов на еднои...
07:00 / 30.01.2026
Жители на Пловдив: Страхуваме се, че ще сме следващият случай кат...
22:50 / 29.01.2026
Днес казахме сбогом на един човек, който бе по-голям от самия жив...
20:49 / 29.01.2026
Пловдивчанка: Беше като във филм на ужасите!
19:36 / 29.01.2026
17-годишна позната на полицията в Пловдив извърши ново престъплен...
18:45 / 29.01.2026
Кошмар за пътник в чакалнята на Централна гара Пловдив
18:30 / 29.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Наш мощен бизнесмен днес става на 54
08:49 / 28.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS