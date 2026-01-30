Снегът е на 25 минути от Пловдив

© Сняг вали в района на "Хижа Здравец" и "Копривките". Температурата на въздуха там в момента е малко над нулата, предава Plovdiv24.bg.



В планините okei ще бъде облачно. Ще има валежи от дъжд, в местата над 1300 метра надморска височина – от сняг. От обяд валежите ще отслабват и ще спират.



По високите части ще духа умерен и силен, а в Източна Стара планина и бурен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 3°.