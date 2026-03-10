ЗАРЕЖДАНЕ...
Смърт на пешеходна пътека в Пловдив: Шофьор на градски автобус се отърва с условна присъда
39-годишният Данко бе обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост. Инцидентът е от 5 март 2023 година и става на кръстовището между бул. "Руски" и бул. "Шести септември".
Според обвинителният акт при управление на автобус "Исузу“, движещ се по линия № 18, Георгиев е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на Антоанета Такова. 56-годишната жена е пресичала на пешеходна пътека. Тя е откарана в болница, но нараняванията й се оказали сериозни и два дни по-късно починала.
Тъй като подсъдимият не се яви на две поредни съдебни заседания, той бе докаран днес с белезници от пловдивския арест.
Посъветван от адвокатите си, Георгиев се призна за виновен и прие всички факти и обстоятелства от обвинителния акт. Поради тази причина делото приключи в съкратена процедура.
Редуцирайки с една трета неговото наказание, съдия Катя Господинова му наложи условна присъда от 3 години лишаване от свобода, с 5-годишен изпитателен срок.
Шофьорската книжка на Данко Георгиев ще бъде отнета за 3 години и 6 месеца, като той трябва да заплати съдебни разходи в размер на 753,13 евро.
