Шофьор на автобус, убил пешеходка, разиграва правосъдието, намери си го

Подсъдим по дело за блъсната на пешеходна пътека жена, която по-късно почина, месеци наред разиграва правосъдната система и процесът не може да тръгне. За четвърти път не може да се проведе разпоредителното заседание по делото срещу 36-годишния Данко Георгиев и съдът нареди да бъде задържан, предава Plovdiv24.bg.



Срещу подсъдимия Данко Георгиев е повдигнато обвинение за това, че на 05.03.2023 г. в гр. Пловдив при управление на моторно превозно средство – автобус "Исузу“, движещ се по линия № 18, е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на А. Т. 56-годишната жена е пресичала на пешеходна пътека кръстовището между бул. "Руски" и бул. "Шести септември". Откарана е в болница за преглед, но нараняванията й се оказали сериозни и два дни по-късно починала.



Подсъдимият два пъти не се е явявал на насрочени съдебни заседания. За третото е бил доведен принудително и по средата се отказал от адвоката си. 30 минути преди днешното пък внесъл молба за назначаване на служебен защитник и отново не се яви. В разговор по телефона с прокурора по делото Георгиев заяви, че е чакал пред съдебната зала от предходния път, но нямало никой вътре. Уведомен, че заседанието се провежда в друга (б.р.- различна) зала, подсъдимият отговори, че е наблизо и ей сега идва, което така и не се случи.



Съдия Катя Господинова измени мярката за неотклонение на подсъдимия от "подписка" на "задържане под стража", за да обезпечи присъствието му за следващото заседание. То е насрочено за 10 март от 14 ч.



