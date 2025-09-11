ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|След ремонти увеличават капацитета на детските заведения в Пловдив
В детска градина "Буратино“ се изгражда нова пристройка за три групи и модерен физкултурен салон, предвидено е и облагородяване на двора. След завършването капацитетът ще се увеличи с още 70 места.
“Финансирането е осигурено съвместно от Министерството на образованието и Община Пловдив. Строежът е в ход, а обектът няма да е готов за 15 септември, но работата напредва активно, за да бъде завършен в най-кратки срокове.“, подчерта заместник-кметът Темелков след инспекция на обекта.
Инспектирани бяха и дейностите в детска ясла "Вълшебно детство“ 18, където се строи пристройка за още две яслени групи. Проектът се реализира в партньорство с район "Централен“ и кмета Георги Стаменов, със съфинансиране от Министерството на образованието и Община Пловдив. Целта е да се осигурят повече места и по-добри условия за най-малките пловдивчани.
"Инвестицията в училища, детски градини и ясли е инвестиция в семействата и бъдещето на Пловдив. На 15 септември пожелаваме на всички деца да са здрави и щастливи, да се радват на новата среда и да я пазят. Ние продължаваме – без компромис с качеството и с ясната цел всяко дете да учи в модерна и вдъхновяваща среда“, допълни заместник-кметът по "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование“ Владимир Темелков.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 291
|предишна страница [ 1/49 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Сигнал: Живеем в постоянни земетръси, прах до шия и шумово замърс...
07:35 / 11.09.2025
Днес откриват най-новата детска ясла в Пловдив
07:00 / 11.09.2025
Пловдивски ученици със специален, благороден жест на 15 септември...
20:29 / 10.09.2025
Летище "Пловдив" стартира полети до две нови дестинации
17:01 / 10.09.2025
Икономическа полиция в Пловдив разкри канал за скимиращи устройст...
16:01 / 10.09.2025
Откриха труп на млад мъж в Пловдив
15:47 / 10.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
07:43 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS