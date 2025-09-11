© виж галерията Паралелно с ремонтите в училищата, общината разширява капацитета на детските заведения. Това съобщи ресорният заместник-кмет Владимир Темелков.



В детска градина "Буратино“ се изгражда нова пристройка за три групи и модерен физкултурен салон, предвидено е и облагородяване на двора. След завършването капацитетът ще се увеличи с още 70 места.



“Финансирането е осигурено съвместно от Министерството на образованието и Община Пловдив. Строежът е в ход, а обектът няма да е готов за 15 септември, но работата напредва активно, за да бъде завършен в най-кратки срокове.“, подчерта заместник-кметът Темелков след инспекция на обекта.



Инспектирани бяха и дейностите в детска ясла "Вълшебно детство“ 18, където се строи пристройка за още две яслени групи. Проектът се реализира в партньорство с район "Централен“ и кмета Георги Стаменов, със съфинансиране от Министерството на образованието и Община Пловдив. Целта е да се осигурят повече места и по-добри условия за най-малките пловдивчани.



"Инвестицията в училища, детски градини и ясли е инвестиция в семействата и бъдещето на Пловдив. На 15 септември пожелаваме на всички деца да са здрави и щастливи, да се радват на новата среда и да я пазят. Ние продължаваме – без компромис с качеството и с ясната цел всяко дете да учи в модерна и вдъхновяваща среда“, допълни заместник-кметът по "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование“ Владимир Темелков.